STS anunță că anul 2025 marchează un moment de referință pentru funcționarea serviciului 112, atât din perspectiva volumului de apeluri, cât și a gradului de utilizare responsabilă a acestuia.

„Se împlinesc 22 de ani de la operaţionalizarea numărului unic de urgenţă 112 în România, un serviciu esenţial, administrat de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi care asigură legătura directă dintre cetăţenii aflaţi în situaţii critice şi structurile de intervenţie. Anul 2025 marchează un reper important: cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 în ţara noastră – 36,16% din totalul apelurilor. Anul trecut, operatorii STS ai 112 au gestionat 8.809.009 apeluri, dintre care 63,84% au necesitat intervenţia agenţiilor specializate – Ambulanţă, Poliţie, ISU-SMURD, Jandarmerie sau Salvamont”, anunţă sâmbătă STS.

Comparativ cu anul 2015, datele arată că în 2025 numărul apelurilor non-urgente a fost de aproape trei ori mai mic, semn al unei evoluții pozitive în comportamentul utilizatorilor.

Reprezentanții STS explică faptul că această evoluție este rezultatul unui cumul de măsuri aplicate constant în ultimii ani.

„Este rezultatul mai multor măsuri precum campaniile de conştientizare, dezvoltările continue în domeniu, activităţi tehnice cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, producătorii de terminale telefonice şi echipamente de reţea, activităţi de ordin juridic şi operaţional cu autorităţile de reglementare şi structurile Ministerului Afacerilor Interne sau demersuri împreună cu agenţiile specializate de intervenţie, dar mai ales este rezultatul activităţii cetăţenilor care au ales să utilizeze responsabil numărul 112”, precizează STS.

În ceea ce privește apelurile realizate cu rea-intenție sau în mod repetat, STS consemnează o scădere de 10,47% față de anul 2024. Chiar și așa, numărul acestora rămâne semnificativ: 2.262.177 de apeluri abuzive au fost preluate în cursul anului 2025.

În aceste situații, conform legislației în vigoare, STS sesizează Poliția Română pentru identificarea și sancționarea persoanelor care apelează abuziv numărul de urgență.

De ce este important comportamentul responsabil

Instituția subliniază că apelurile nejustificate pot afecta grav capacitatea de răspuns în situații critice.

„Operatorii STS ai Serviciului de urgenţă 112 gestionează permanent apeluri prin care sunt sesizate situaţii cu impact major – incendii de amploare, explozii, accidente grave sau fenomene meteorologice extreme, care generează situaţii complexe şi volum foarte mare de solicitări într-un timp scurt. În astfel de momente, menţinerea unui comportament responsabil cu privire la apelarea 112 este esenţială pentru a asigura continuitatea şi deservirea prioritară a cazurilor grave, ce necesită asistenţă imediată”, explică STS.

La nivel național, județele cu cele mai bune rezultate în utilizarea corectă a serviciului 112 sunt Cluj, Ilfov, Bihor și municipiul București.

În același timp, datele indică un nivel mai ridicat al apelurilor nejustificate în județele Argeș, Gorj și Vrancea. În Argeș, de exemplu, din cele 301.527 de apeluri primite, peste jumătate – 50,19% – nu au fost urgențe reale.

Pe parcursul anului 2025, STS a continuat să implementeze și să îmbunătățească soluții tehnologice aliniate standardelor europene, pentru a asigura preluarea rapidă a urgențelor și coordonarea eficientă a echipajelor din teren.