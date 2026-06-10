Inflația din SUA urcă la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Carburanții au împins prețurile în sus

Inflația din Statele Unite a continuat să crească în luna mai, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția este pusă în principal pe seama scumpirii carburanților, iar noile date reduc șansele unor scăderi ale dobânzilor în perioada următoare.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care economia americană continuă să reziste, iar investitorii urmăresc cu atenție semnalele transmise de Rezerva Federală privind politica monetară.

Potrivit datelor publicate de Departamentul Muncii din SUA, inflația anuală a urcat la 4,2% în luna mai, de la 3,8% în aprilie. Este a treia lună consecutivă în care ritmul de creștere a prețurilor accelerează.

La nivel lunar, indicele prețurilor de consum a avansat cu 0,5%, după creșteri de 0,6% în aprilie și 0,9% în martie, transmite Euronews.

Principalul factor care a contribuit la această evoluție a fost scumpirea combustibililor. Prețurile la benzină au crescut puternic după tensiunile din Orientul Mijlociu și perturbările care au afectat fluxurile internaționale de petrol.

În luna mai, prețul mediu al benzinei în Statele Unite a urcat de la aproximativ 4,04 dolari pe galon la 4,49 dolari pe galon. Chiar dacă ulterior prețurile au început să scadă, combustibilii continuă să rămână la niveluri ridicate comparativ cu începutul anului.

Conflictul care implică Iranul și impactul acestuia asupra pieței energetice mondiale au amplificat presiunile inflaționiste într-un moment în care economia americană încerca deja să gestioneze efectele tarifelor comerciale introduse de administrația Donald Trump în 2025.

În ciuda creșterii inflației totale, datele arată că presiunile asupra prețurilor nu s-au extins încă în întreaga economie.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale alimentelor și energiei, a crescut cu doar 0,2% în luna mai, comparativ cu 0,4% în aprilie. În ritm anual, aceasta a urcat ușor la 2,9%, de la 2,8%.

Totuși, numeroase categorii de produse și servicii au continuat să se scumpească.

Prețurile articolelor de îmbrăcăminte au crescut cu 0,3% într-o singură lună și sunt cu aproape 4,8% peste nivelul de anul trecut.

Biletele de avion au înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri, urcând cu 2,7% în mai și cu aproape 27% față de aceeași perioadă a anului trecut. Costurile mai mari ale combustibilului pentru aviație au fost principalul factor din spatele acestei evoluții.

De asemenea, energia electrică s-a scumpit cu 0,6% în luna mai și cu 5,9% în ritm anual.

Presiuni suplimentare apar și în sectorul alimentar. Costurile de transport au crescut după scumpirea motorinei, iar companii precum UPS și FedEx au introdus taxe suplimentare pentru combustibil. Aceste costuri suplimentare riscă să fie transferate către consumatori prin prețuri mai mari la alimente și alte bunuri.

Noile date privind inflația au schimbat așteptările privind politica monetară americană.

La începutul anului, oficialii Rezervei Federale estimau că vor putea reduce dobânzile de două ori în 2026. Între timp, perspectiva s-a modificat considerabil.

Mai mulți membri ai Fed au sugerat că următoarea mișcare ar putea fi chiar o majorare a dobânzii și nu o reducere.

Piețele financiare anticipează în prezent că banca centrală americană va menține dobânda de referință în intervalul 3,5%-3,75% la următoarea ședință de politică monetară. Totodată, investitorii încep să ia în calcul posibilitatea unei majorări până la sfârșitul anului.

Dobânzile mai ridicate înseamnă costuri mai mari pentru creditele ipotecare, împrumuturile auto și finanțările companiilor.

În paralel cu creșterea prețurilor, piața muncii din Statele Unite rămâne solidă. Angajările au accelerat în luna mai, iar economia continuă să se extindă, ceea ce reduce presiunea asupra Rezervei Federale de a susține activitatea economică prin reducerea dobânzilor.

Această rezistență a economiei oferă băncii centrale mai mult spațiu pentru a menține o politică monetară restrictivă în încercarea de a readuce inflația spre ținta de 2%.

Analiștii avertizează însă că inflația alimentată de energie ar putea continua să afecteze bugetele gospodăriilor și să mențină presiunea asupra costului vieții în lunile următoare, chiar dacă prețurile la carburanți au început să se tempereze după vârful atins în luna mai.