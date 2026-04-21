Amenzi pentru gunoi și deșeuri. Lipsa de respect față de mediul înconjurător și față de normele elementare de conviețuire socială a început să coste scump în România. În ultima perioadă, autoritățile locale și forțele de ordine au intensificat controalele și au aplicat sancțiuni drastice celor care aleg să transforme spațiile publice sau zonele verzi în gropi de gunoi improvizate.

Un incident petrecut astăzi, 21 aprilie 2026, în municipiul Pitești a readus în atenția publică problema comportamentului civic în zonele urbane. Un locatar din cartierul Găvana 3 a fost protagonistul unei scene care a revoltat întreaga comunitate locală.

Marți dimineață, dispeceratul Poliției Locale a fost sesizat prin numărul de urgență 112 de către vecinii individului, care au reclamat un fapt neobișnuit și extrem de deranjant: diverse obiecte, ambalaje și șervețele „zburau” pur și simplu de la etajul unui bloc, aterizând direct în curtea interioară a imobilului.

Echipajul sosit la fața locului a confirmat rapid cele sesizate de cetățeni și a reușit să identifice persoana responsabilă pentru acest gest. Reprezentanții Primăriei Pitești au explicat ulterior că persoana în cauză și-a recunoscut fapta în fața agenților, motiv pentru care a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 1.500 de lei.

Autoritățile locale au profitat de acest context pentru a lansa un nou apel către cetățeni, îndemnându-i să dea dovadă de responsabilitate și simț civic. Aceștia au reamintit că respectarea normelor privind protecția mediului nu este opțională și că deșeurile trebuie depozitate selectiv, exclusiv în spațiile special amenajate.

„💢 Amendă aplicată pentru aruncarea deșeurilor de la etaj Astăzi, 21 aprilie, polițiștii locali piteșteni din cadrul Serviciului Control Protecția Mediului au intervenit în urma unei sesizări primite la dispeceratul instituției, potrivit căreia, în cartierul Găvana 3, o persoană arunca de la etajul unui bloc de locuințe diverse obiecte, ambalaje și șervețele în curtea interioară a imobilului. Echipajul s-a deplasat la fața locului, unde a confirmat cele semnalate și a identificat persoana în cauză. Aceasta a recunoscut fapta, fiind sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.500 de lei. Pe această cale, facem apel către cetățenii municipiului să dea dovadă de responsabilitate și simț civic, respectând normele privind protecția mediului. Deșeurile trebuie depozitate selectiv, exclusiv în spațiile special amenajate, în caz contrar existând riscul aplicării unor sancțiuni contravenționale semnificative”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești.

Amenzi pentru gunoi și deșeuri. Dacă la Pitești amenda a vizat un gest de neglijență urbană, în județul Ilfov, jandarmii s-au confruntat cu fapte mult mai grave, care afectează direct ecosistemele naturale. Zonele verzi din apropierea Capitalei, în special pădurea de lângă localitatea Corbeanca, au devenit ținte preferate pentru persoanele care doresc să evite costurile ridicate ale gestionării corecte a deșeurilor provenite din construcții și renovări.

Într-o acțiune dezvăluită tot marți de către Inspectoratul de jandarmi Judeţean Ilfov, jandarmii au aplicat amenzi consistente. O persoană fizică a fost sancționată cu suma de 45.000 de lei după ce a fost prinsă depozitând ilegal cantități mari de moloz, resturi de beton, ciment și uși vechi într-un spațiu neautorizat din Corbeanca.

Oficialii Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov au precizat că aceste deșeuri au un impact negativ major asupra mediului și că acțiunile lor vizează direct combaterea acestui fenomen de eludare a legii. Deși mulți ar putea crede că aceste amenzi vizează doar societățile comerciale, reprezentanții instituției au subliniat că, în acest caz, sancțiunea record a fost aplicată unui cetățean obișnuit.

Un alt caz similar a fost înregistrat în zona împădurită Valea Mocanului, tot în proximitatea localității Corbeanca. Aici, vigilența jandarmilor a dus la interceptarea unui autovehicul suspect. Șoferul a încercat să părăsească rapid zona la vederea forțelor de ordine, însă a fost blocat în scurt timp.

În urma controlului, s-a descoperit că vehiculul era încărcat cu o cantitate considerabilă de deșeuri de construcții care urmau să fie abandonate în pădure. Pentru încălcarea normelor privind transportul și depozitarea deșeurilor, conducătorul auto a primit o amendă de 15.000 de lei.

Amenzi pentru gunoi și deșeuri. Gravitatea faptelor de mediu a atins un nou prag în localitatea Grădiștea, unde intervenția jandarmilor a scos la iveală o situație care excede sfera contravențiilor, intrând în domeniul infracțional. În cadrul verificărilor, a fost identificat un spațiu neautorizat unde fuseseră abandonate aproximativ 15 butoaie metalice de câte 200 de litri fiecare, pline cu ulei uzat, alături de peste 200 de anvelope scoase din uz.

Având în vedere riscul iminent de contaminare a solului și a pânzei freatice, autoritățile au luat măsuri drastice. Reprezentanții IJJ Ilfov au anunțat că au fost deja întocmite actele necesare pentru sesizarea instituțiilor abilitate, fapta fiind încadrată ca infracțiune. În acest sens, a fost înștiințată și Garda de Mediu, cele două instituții colaborând strâns pentru a asigura respectarea legislației stricte în domeniu.

„Ca urmare a controalelor efectuate, a fost înştiinţată şi Garda de Mediu, iar activităţile specifice sunt în continuare derulate în cadrul unui mecanism eficient de cooperare interinstituţională între Jandarmerie şi Garda de Mediu, în vederea asigurării respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov reaminteşte cetăţenilor că abandonarea, depozitarea sau gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor pot constitui contravenţii sau infracţiuni şi pot atrage sancţiuni severe. Respectarea normelor de mediu reprezintă o responsabilitate comună, esenţială pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi menţinerea unui mediu curat”, au transmis reprezentanții IJJ Ilfov.