Deputatul Alina Gorghiu, președintele Comisiei speciale împotriva violenței domestice, a subliniat miercuri importanța modificării legislației pentru protejarea victimelor violenței domestice. Gorghiu a precizat că autoritățile trebuie să reacționeze imediat în fața încălcării ordinelor de protecție, fără ezitări sau interpretări.

”Salut o iniţiativă importantă anunţată de ministrul Cătălin Predoiu, care poate salva vieţi. Ministerul Afacerilor Interne propune modificarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice, pentru a închide breşele din sistemul de intervenţie”, a scris, miercuri, pe Facebook, Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu.

Inițiativa a fost propusă de ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ca răspuns la cazuri recente grave de violență domestică. Modificarea Legii 217/2003 urmărește să elimine lacunele din sistemul de intervenție, astfel încât orice încălcare a unui ordin de protecție să fie tratată ca o situație de urgență.

”În momentul în care un agresor încalcă un ordin de protecţie sau un ordin de protecţie provizoriu, poliţiştii vor avea obligaţia legală să îl reţină imediat şi să îl prezinte procurorului competent. Fără interpretări, fără ezitări, fără «poate nu e cazul»”.

Potrivit deputatului, schimbările vor impune polițiștilor obligația legală de a reține agresorul imediat și de a-l prezenta procurorului competent, care poate dispune măsuri preventive, inclusiv arest. Gorghiu a explicat că diferența dintre „se analizează cazul” și „agresorul este reținut pe loc” poate fi crucială pentru viața victimelor.

”Pentru că în ultimele luni am văzut cazuri dramatice în care victimele au cerut ajutor, existau ordine de protecţie, iar reacţia instituţiilor a fost întârziată sau inconsistentă. Această modificare: • întăreşte protecţia victimelor; • oferă poliţiştilor un cadru clar, fără ambiguităţi; • creşte responsabilitatea instituţională; • elimină riscul unor aprecieri subiective greşite. Pe scurt, nu mai există loc pentru toleranţă faţă de agresori sau confuzie în proceduri”, a mai transmis deputatul.

Modificările urmăresc să ofere un cadru clar pentru poliție, să întărească responsabilitatea instituțională și să elimine interpretările subiective care au condus, în trecut, la reacții întârziate sau inadecvate.

”Pentru multe femei, această diferenţă între «se analizează cazul» şi «agresorul e reţinut pe loc» poate însemna viaţă sau moarte. Ca preşedintă a Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, voi urmări îndeaproape parcursul acestui proiect şi voi susţine orice măsură care protejează victimele şi întăreşte intervenţia statului”, a mai scris Gorghiu pe reţeaua de socializare.

Ministrul Cătălin Predoiu a precizat că propunerea legislativă asigură claritate în intervenția poliției și previne orice interpretări greșite care ar putea pune victimele în pericol.