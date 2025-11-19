Proiectul de lege aflat în consultare publică prevede redeschiderea punctului de frontieră Fălciu – Cantemir pe calea ferată. Linia a fost închisă în urmă cu 15 ani, din cauza traficului redus, însă situația geopolitică actuală a schimbat prioritățile.

Executivul arată că această rută este necesară pentru transportul cerealelor moldovenești către porturile Galați și Constanța, de unde pot pleca spre piețele externe.

Guvernul subliniază că, deși documentul se referă în principal la Republica Moldova, măsura contribuie și la sprijinirea Ucrainei. În prezent, fluxurile de export și import ale celor două țări depind puternic de infrastructura românească.

Proiectul evidențiază vulnerabilitatea podului feroviar Giurgiulești – Galați, aflat într-o stare tehnică îngrijorătoare. Dacă acesta ar deveni inutilizabil, ruta Fălciu – Cantemir ar rămâne singura opțiune pentru ca Republica Moldova să transporte cereale spre portul Constanța și să-și asigure aprovizionarea cu produse energetice precum motorină și păcură.

Guvernul atrage atenția că alimentarea cu combustibili a Moldovei depinde de rute feroviare sigure, iar întreruperea fluxului ar afecta direct funcționarea sectorului energetic al țării.

În fundamentarea proiectului se precizează că redeschiderea punctului feroviar are un rol strategic în conectarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și în sprijinirea economiilor afectate de războiul din regiune. Măsura este parte a culoarelor de solidaritate ale Uniunii Europene, concepute pentru a asigura tranzitul rapid al mărfurilor din statele estice către piețele europene.

Guvernul afirmă că facilitarea transportului de persoane și accelerarea tranzitului de mărfuri reprezintă un angajament asumat în coordonare cu Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Facilitarea tranzitului de persoane și accelerarea tranzitului de mărfuri sunt parte a eforturilor ample ale Guvernului României de racordare cât mai profundă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și pentru a sprijini economia ucraineană intens afectată de război, în strânsă coordonare cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii… Redeschiderea punctului feroviar de trecere a frontierei de stat Fălciu (România) – Cantemir (Republica Moldova) – nefuncțional din 2010 – are o deosebită valoare strategică deoarece va face parte din inițiativa culoarelor de solidaritate ale Uniunii Europene și va reconecta Republica Moldova la coridoarele feroviare europene, reprezentând o poartă spre porturile românești (Galați, Constanța) și, implicit, spre Uniunea Europeană. Importanța este dată și de situația podului de la Giurgiulești – Galați, care nu este într-o condiție foarte bună. În situația în care acesta ar deveni impracticabil, Fălciu-Cantemir reprezintă alternativa pentru Republica Moldova de a ajunge cu cereale în port, la Constanța. Mai mult, în situația în care podul de la Giurgiulești-Galați devine inutilizabil, se creează un pericol și pentru sistemul energetic al Republicii Moldova, întrucât pe acolo trec și vagoanele cu motorină și păcură către Republica Moldova”, se arată în fundamentarea proiectului de lege.

Documentul de cooperare internațională dintre România și Republica Moldova a fost transmis Comisiei Europene pentru verificarea compatibilității cu legislația UE la 25 august 2025. Validarea Comisiei a fost comunicată pe 9 septembrie 2025.

Acordul propriu-zis a fost semnat la București, pe 1 octombrie 2025. Din partea României, documentul a fost semnat de vicepremierul și ministrul afacerilor interne, Marian – Cătălin Predoiu, iar pentru Republica Moldova, de ministrul afacerilor interne, Daniella Misail – Nichitin.