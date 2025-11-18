Premierul Ilie Bolojan l-a primit marți, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE), aflat pentru prima dată într-o vizită oficială în România.

Întâlnirea a avut ca temă centrală vulnerabilitățile structurale ale sectorului energetic și posibilele direcții de cooperare cu AIE, în contextul analizării unui eventual proces de aderare a României la această organizație.

În cadrul discuțiilor, șeful Guvernului a prezentat situația actuală a pieței de energie, arătând că diversitatea surselor de producție nu este suficientă în lipsa unor capacități de stocare adecvate și a unei interconectări mai bune cu statele vest-europene. Aceste limite tehnice duc, potrivit premierului, la oscilații puternice ale prețurilor, cu efect direct asupra consumatorilor.

Ilie Bolojan a explicat că, deși România dispune de un mix energetic robust, dezechilibrele dintre momentele de supraproducție și cele în care se impun importuri scumpe pun presiune pe piață. O colaborare mai strânsă cu AIE ar putea facilita soluții tehnice și strategice menite să reducă aceste variații.

”România are un mix energetic solid şi în expansiune, însă, fără soluţii de stocare şi interconectări suficiente, ajungem să avem surplus de energie la prânz şi importuri scumpe seara, când producţia nu acoperă cererea. Cooperarea cu AIE ne poate ajuta să corectăm aceste dezechilibre, cu impact direct asupra preţurilor suportate de populaţie şi economie”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, citat în comunicatul de presă.

Fatih Birol a transmis disponibilitatea Agenției Internaționale a Energiei de a intensifica parteneriatul cu România, având în vedere importanța tot mai mare a securității energetice în regiune. Oficiali AIE și-au exprimat disponibilitatea de a realiza o analiză completă a sistemului energetic național, însoțită de recomandări pentru modernizare, eficientizare și creșterea rezilienței.

Discuțiile au inclus și impactul conflictului din Ucraina asupra piețelor energetice, precum și necesitatea consolidării lanțurilor de aprovizionare pentru tehnologiile de energie curată.

Guvernul a evidențiat direcțiile strategice pe termen lung: valorificarea resurselor interne, continuarea investițiilor în energia nucleară, extinderea capacităților din surse regenerabile, dezvoltarea proiectelor pe gaz cu emisii reduse și modernizarea infrastructurii de transport și stocare. Totodată, autoritățile au subliniat rolul României ca furnizor de stabilitate energetică pentru țările vecine, în special Ucraina și Republica Moldova.

”Au fost discutate şi subiecte precum evoluţiile recente ale pieţelor energetice, impactul războiului din Ucraina şi dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare pentru energie curată. Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a precizat, de asemenea, că agenţia poate sprijini România cu expertiză tehnică de specialitate, prin realizarea unei evaluări complete a sistemului energetic, însoţită de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia”, a mai transmis Executivul.

Executivul și-a reconfirmat obiectivul de a construi un sector energetic modern, bine integrat și capabil să ofere prețuri mai predictibile pentru populație și mediul economic. La discuțiile de la Palatul Victoria a participat și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca.