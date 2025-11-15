Lichidarea CFR Marfă, una dintre cele mai vechi companii de transport feroviar din România, marchează sfârșitul unei epoci dominate de pierderi, datorii și restructurări masive. Premierul Ilie Bolojan a confirmat desființarea operatorului istoric și înlocuirea acestuia cu Carpatica Feroviar, o nouă entitate care preia o parte dintre angajați, mijloacele fixe și contractele comerciale, cu promisiunea unui model de management complet diferit.

Noua companie este condusă de Daniel Apostolache, fost director al CFR Marfă, care asigură că nu vor fi repetate erorile managementului anterior.

Carpatica Feroviar va avea o structură mai compactă decât CFR Marfă. În locul preluărilor automate, statul a impus un proces de recrutare transparent, cu criterii clare și selecție deschisă.

Pe site-ul companiei sunt deja listate posturile disponibile, orașele în care vor fi angajări și datele-limită pentru trimiterea candidaturilor. Aplicarea se face exclusiv prin e-mail, iar candidații au la dispoziție și un „ghid de aplicare pentru posturile vacante”.

Sunt scoase la concurs funcții pentru mecanici de locomotivă, șefi de tren, manevranți, revizori tehnici, instructori, dar și posturi pentru IT, economie, resurse umane, marketing și logistică.

Daniel Apostolache a precizat că procesul va fi „o campanie transparentă”, cu aproximativ 2.000 de posturi deschise în prima etapă, număr care ar putea crește la 2.500. Noul operator va administra un parc impresionant: 6.450 de vagoane și 200 de locomotive, conform datelor publicate de hotnews.ro.

Statul a stabilit că noua companie are dublu rol – comercial și strategic. Carpatica Feroviar are obligația de a asigura transporturi pentru instituțiile statului, dar în același timp trebuie să genereze profit și să își consolideze poziția pe piață.

În primele șapte luni de activitate, operatorul a semnat contracte cu unii dintre cei mai mari jucători din piață:

OMV Petrom

Romcim

Azomureș

Cargo

Socar

Malbi Trans

Rofersped

Potrivit conducerii, 80% din transporturile realizate vor viza cereale, cărbune și petrol – trei segmente unde cererea este constantă.

Apostolache subliniază că „Carpatica Feroviar nu e CFR Marfă” și spune că obiectivul este transformarea noii companii într-un operator similar cu „acea CFR Marfă din vremurile bune, de mulți ani în urmă”.

Țintele pentru următorii ani includ:

cotă de piață de 30%

cifră de afaceri de cel puțin 700 milioane lei începând cu 2026

creștere anuală de 10%

De ce s-a ajuns la lichidarea CFR Marfă: 25 de ani de declin continuu

CFR Marfă a traversat una dintre cele mai severe perioade de degradare din istoria transportului românesc. Începând cu 1998, compania a pierdut masiv personal, linii de transport și competitivitate.

Evoluția numărului de angajați:

1998 – 32.000

2009 – 17.000

2013 – sub 9.000

2024 – aproximativ 3.000

Pe lângă reducerea personalului, compania a acumulat datorii uriașe, depășind 4,7 miliarde lei. Pierderile din ultimii cinci ani au fost masive:

2020: -335.084.365 lei

2021: -351.759.979 lei

2022: -153.311.545 lei

2023: -231.136.331 lei

2024: -328.637.667 lei

Statul a încercat ani la rând să restructureze compania, însă fără succes. În repetate rânduri, Comisia Europeană a blocat ajutoarele de stat pe motiv că ar distorsiona piața.

Lanțul de firme private de transport marfă, care controlează în prezent circa 70% din piață, critică înființarea Carpatica Feroviar.

Aceștia susțin că statul justifică fals un „interes strategic”, deși operatorii privați acoperă deja piața, inclusiv în situații de criză, iar Carpatica riscă să repete problemele de la CFR Marfă. Intrarea unei companii de stat puternic susținute ar putea distorsiona competiția

În acest context, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, analizează o variantă extrem de discutată în sistem: unificarea companiilor feroviare de stat.

Potrivit lui Șerban, o astfel de reorganizare ar:

-reduce costurile de operare cu aproximativ 25%

-eficientiza structurile de management

-facilita accesul la fonduri europene

Lichidarea CFR Marfă și apariția Carpatica Feroviar reprezintă cea mai amplă reorganizare feroviară a ultimelor decenii. Statul încearcă să salveze un sector strategic, însă cu reguli mai stricte și management concentrat pe eficiență.

Rămâne de văzut dacă noua companie va reuși să atingă obiectivele ambițioase și dacă va recâștiga cota de piață pierdută în fața operatorilor privați.