Alina Gorghiu, președinta Comisiei speciale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, anunță că a depus marți proiectul care modifică art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Inițiativa vizează restabilirea posibilității CNA de a recomanda televiziunilor și posturilor de radio difuzarea campaniilor de interes public – un instrument pe care instituția nu îl mai poate folosi în forma actuală a legii.

”Am depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio. Astăzi am depus în Parlament proiectul de lege prin care modificăm art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel încât Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) să poată recomanda din nou posturilor de televiziune şi radiodifuziune difuzarea campaniilor de interes public”, afirmă Gorghiu.

Deputata explică faptul că demersul vine în urma consultărilor din Comisia „România fără violență domestică” și după discuțiile cu vicepreședintele CNA, Valentin Jucan. Gorghiu atrage atenția că legislația actuală permite recomandări doar pentru spoturile privind drogurile și traficul de persoane.

”În prezent, legea permite recomandări doar pentru spoturi privind consumul şi traficul de droguri şi traficul de persoane, ceea ce exclude, în mod nejustificat, campanii sociale vitale pentru societate, inclusiv cele de informare şi protecţie pentru victimele violenţei domestice. Această limitare afectează capacitatea statului şi a societăţii civile de a derula campanii cu impact real asupra siguranţei, sănătăţii şi educaţiei publice”, spune Gorghiu.

Ea subliniază că numeroase teme de interes public – de la prevenirea violenței și până la sănătate publică sau protecția minorilor – rămân fără vizibilitate, deși televiziunea și radioul continuă să fie principalele surse de informare pentru milioane de persoane.

Inițiativa legislativă deschide posibilitatea ca CNA să recomande difuzarea:

anunțurilor de interes public realizate de instituțiile statului;

campaniilor sociale ale ONG-urilor;

inițiativelor umanitare și caritabile fără caracter comercial.

Proiectul stabilește și obligația CNA de a adopta criterii clare, transparente și verificabile pentru aceste recomandări, pentru a evita abuzurile sau favorizările.

Gorghiu subliniază că lipsa unui cadru legal actualizat afectează accesul populației vulnerabile la informații esențiale.

”Milioane de români – în special cei din mediul rural, comunităţi vulnerabile sau persoane în vârstă – depind încă de televiziune şi radio pentru informare. Campaniile despre prevenirea violenţei domestice, funcţionarea brăţărilor electronice, siguranţă rutieră, sănătate publică sau protecţia minorilor trebuie să ajungă la oameni. Fără un cadru legal actual, aceste mesaje rămân fără vizibilitate, deşi pot salva vieţi”, explică aceasta.

Ea atrage atenția și asupra problemelor existente în spațiul audiovizual, evidențiate în cadrul Comisiei speciale: transformarea violenței în divertisment, expunerea victimelor și utilizarea unui limbaj stigmatizant.