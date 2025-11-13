Mecanismul rămâne activ și oferă sprijin imediat victimelor violenței, traficului, agresiunilor sexuale sau tentativelor de omor. Sistemul de acordare a voucherelor destinate victimelor infracțiunilor, implementat de Ministerul Justiției pentru a oferi ajutor rapid celor care trec prin situații extreme, își continuă aplicarea și în acest an.

Deputata PNL Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției, a prezentat o nouă situație actualizată, subliniind că mecanismul funcționează și este folosit de instanțe pentru a sprijini victimele aflate în situații critice.

Potrivit datelor transmise de aceasta, în 2025 șase victime au primit în total 21 de vouchere, valoarea cumulată fiind de 102.750 lei.

Într-o postare publicată joi, deputata liberală a reafirmat importanța acestui instrument de intervenție imediată:

„Victimele trebuie să ştie unde pot cere ajutor! Mecanismul de acordare a voucherelor pentru victimele infracţiunilor, gestionat de Ministerul Justiţiei, funcţionează. La nevoie, ele primesc sprijin concret pentru acoperirea unor nevoi urgente – hrană, cazare, medicamente, transport sau materiale de igienă şi uz personal”, a scris Alina Gorghiu.

Aceasta amintește că voucherele sunt concepute pentru situațiile în care victima are nevoie de sprijin imediat, înainte ca dosarul penal să avanseze sau înainte să fie acordate compensații finale.

Alina Gorghiu precizează că a solicitat Ministerului Justiției situația la zi privind utilizarea voucherelor în acest an:

„Am cerut acum ministerului situaţia la zi pentru acest an. În 2025, şase victime au beneficiat de 21 de vouchere, cu o valoare totală de 102.750 lei”, arată ea.

Repartizarea sprijinului, în baza cererilor aprobate de comisiile de compensare din instanțe, arată astfel:

Tribunalul București – 18.500 lei acordați unei victime

Tribunalul Dolj – 54.000 lei pentru trei victime (18.000 lei fiecare)

Tribunalul Timiș – 20.250 lei pentru o victimă

Tribunalul Cluj – 10.000 lei pentru o victimă

În mesajul său, Gorghiu mulțumește instituțiilor implicate:

„Aceste sume reprezintă un sprijin esenţial pentru oameni aflaţi în momente extrem de dificile. Mulţumesc pentru sprijinul acordat victimelor DGASPC Cluj, Dolj şi Timiş, entităţi publice înrolate în mecanismul de distribuire a voucherelor, dar şi Asociaţiei pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare şi Educaţie, entitate privată înrolată în acest mecanism. Rog pe toţi cei implicaţi să dea şi mai mult ajutor victimelor să ceară acest ajutor pentru că resursă financiară există. Fiecare voucher contează!”

Procedura a fost detaliată încă din 2023 de Alina Gorghiu, când sistemul a devenit operațional. Pașii sunt simpli, tocmai pentru ca accesarea sprijinului să fie rapidă:

„În primul rând, trebuie să depună o plângere la poliţie; în al doilea rând, trebuie să depună o cerere de compensare financiară sau o cerere cu un avans din compensaţia financiară sub formă de voucher pentru acoperirea acestor nevoi urgente, cu o estimare a cheltuielilor pentru nevoile urgente, la un tribunal în a cărui circumscripţie domiciliază victima. (…) Deja la nivelul fiecărui tribunal avem constituită comisia pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor, iar această comisie primeşte cererea, o soluţionează un complet de doi judecători şi, dacă este întemeiată, se stabileşte cuantumul acestui voucher.”

Aceste comisii din cadrul tribunalelor sunt cele care decid rapid dacă victima are dreptul la voucher și în ce cuantum.

În prezent, legislația stabilește că suma acordată printr-un astfel de instrument nu poate depăși cinci salarii minime brute pe țară, ceea ce înseamnă un plafon de 16.500 lei. Banii pot fi folosiți exclusiv pentru nevoi urgente și imediate: hrană, medicamente, produse de igienă, transport, cazare temporară sau alte cheltuieli necesare imediat după producerea infracțiunii.

Ministerul Justiției subliniază că beneficiari sunt victimele unor infracțiuni grave, inclusiv:

tentativa de omor și omor calificat (art. 188–189 Cod penal),

vătămare corporală (art. 194),

infracțiuni intenționate care provoacă vătămări,

viol, agresiune sexuală și acte sexuale cu un minor (art. 218–220),

trafic de persoane și trafic de minori (art. 210–211),

infracțiuni de terorism,

alte infracțiuni comise cu violență.

Acest cadru legal a fost creat pentru a se asigura că persoanele care trec prin traume severe nu rămân fără resurse de bază imediat după incident, când situația lor este cea mai vulnerabilă.