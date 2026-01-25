Bogdan Ivan a explicat că schema actuală de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă inițial în contextul pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la 1 aprilie 2026, moment din care prețurile finale vor fi cele din contractele de furnizare, influențate de piață. Ministrul Energiei a subliniat că, până la finalul lunii martie 2026, statul menține un control asupra prețului la producător, iar piața dă deja semnale de stabilizare.

În intervenția sa la Digi24, ministrul a detaliat măsurile pregătite pentru a preveni șocuri de preț după ieșirea din schema actuală și a insistat asupra faptului că au fost create mecanisme de lichiditate care să permită o tranziție controlată.

„Este foarte clar că până la 31 martie avem prețul plafonat la producător. Astăzi, în piață avem deja oferte sub prețul plafonat, la nivelul prețului plafonat și încă din septembrie anul trecut am început mai multe mecanisme comerciale prin care, împreună cu toți jucătorii din piață, producătorii de gaze naturale, cu transportatorii și cu operatorii din furnizarea de gaze naturale, am creat mecanisme de lichiditate în piață pentru ca de la 1 aprilie să nu avem o creștere accelerată a prețului la gaze naturale”, a explicat ministrul.

Oficialul a adăugat că autoritățile iau în calcul inclusiv scenarii mai puțin favorabile, generate de factori externi, și că există deja un plan alternativ pentru astfel de situații.

„În situația puțin probabilă de a exista anumite perturbații pe piața internaționale care nu putem să le anticipăm, am creat deja un scenariu B, cel în care vom elimina treptat plafonul la gaze naturale, tocmai pentru a nu avea aceeași situație neplăcută ca și anul trecut, când s-a redus plafonul la energie electrică”, a mai spus el.

Bogdan Ivan a precizat că, în mod normal, aplicarea unui nou plafon nu ar mai fi necesară, având în vedere nivelul de lichiditate estimat pentru piața gazelor. Totuși, autoritățile au construit un cadru de intervenție care să poată fi activat rapid, în cazul unor evenimente majore ce ar putea afecta stabilitatea regională.

Ministrul a făcut referire directă la contextul geopolitic din proximitatea României și la impactul potențial asupra piețelor energetice, explicând că eliminarea plafonării ar putea fi făcută treptat, pe parcursul unui an, pentru a evita atât presiuni asupra consumatorilor, cât și probleme de ordin juridic la nivel european.

„În mod normal nu va fi necesară. Vom avea suficientă lichiditate de gaze în piață, dar în situația în care apare un bombardament în Ucraina. Dar suntem pregătiți ca timp de un an, gradual, să reducem această plafonare pentru a nu fi în situația de infringement, și anume de a ne bloca fondurile europene cei din Comisia Europeană. Vom putea să facem acest mecanism până la 31/03/2027 în așa fel încât nicio creștere să nu fie simțită atât de brusc de către oamenii de acasă și de către companiile românești, pentru că acest lucru ține evident de statul român de a găsit pârghiile prin care să nu ajungem să avem prețuri mai mari”, spune ministrul.

În același context, ministrul a admis că facturile pot crește în funcție de consum, însă a insistat că nu sunt anticipate majorări semnificative de preț.

„Dar 100% facturile vor fi mai mari în contextul în care consumul a fost mai mare, dar prețul nu crește la gaze până la 31 martie 100% iar după, dacă vor fi creșteri, vor fi unele nesemnificative, de 5- 7%”, este de părere Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a detaliat și modul concret în care ar urma să funcționeze noul mecanism de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili, mecanism care preia unele elemente din schema actuală, dar vine cu modificări esențiale. Potrivit ministrului, accentul se mută de la vouchere la reducerea automată aplicată direct pe factură, în sezonul rece.

Oficialul a explicat că este vorba despre un sprijin destinat unui număr estimat de aproximativ un milion de persoane cu venituri reduse, pragul de eligibilitate fiind unul aflat încă în discuție în cadrul coaliției de guvernare.

„Este exact același model care a fost folosit cu acele vouchere la energie care a intrat în vigoare anul trecut în 2025 cu cei 50 lei, dar diferența este că pregătim și o construim într-o formă în care pentru aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri sub 2.500 lei (asta se propunerea cu care noi, atât eu, cât și colegii mei din PSD intrăm în coaliție pentru a găsi formula financiară de a o construi) vor putea în sezonul rece, adică de la 1 octombrie la 31 martie, când sunt și mari facturi la gaze, pentru că atunci se consumă gaze naturale, să aibă o reducere de 100 lei din prețul final al facturii”.

Ministrul a mai precizat că sistemul informatic este deja construit, cu sprijinul mai multor instituții, astfel încât înscrierea și verificarea eligibilității să fie transparente și rapide.

„Dacă se încadrează în venitul stabilit de către Guvernul României, automat după ce s-a înscris în mecanism automat va beneficia de această reducere care spre deosebire de reducerea de energie electrică, se va face automat pe factură și intenționez să facă același lucru și la energia electrică, ca reducerea să fie făcută direct pe factură, după ce expiră termenul actualului program de vouchere de 50 lei, valabil până la 31/03/2026”, a mai spus ministrul.

În paralel, autoritățile pregătesc o formulă hibridă pentru cei care dețin deja vouchere și vor să le utilizeze în continuare.

„Cei care au deja vouchere și vor să le folosească, o să facem sistemul hibrid ca să poată să le folosească în continuare. Dar pentru toți ceilalți care nu vor să folosească voucher, le vom lăsa opțiunea ca banii să fie reduși automat din factură, dacă persoana respectivă se încadrează în pragul de venit atât în cazul persoanelor singure care se 1940 lei astăzi, cât și în cazul familiilor cu mai mulți membri care nu depășește 1.750 lei. Dar îmi doresc să creștem și acest prag pentru până la 2.500 lei pentru fiecare membru de familie sau persoană singură”, a mai explicat Ivan.

Ministrul Energiei a legat aceste măsuri de evoluțiile economice recente, subliniind că indicatorii de sărăcie energetică sunt recalculați constant.