Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că populația trebuie să se aștepte la facturi mai mari în perioada următoare, în contextul unui consum semnificativ mai ridicat de gaze naturale și energie electrică.

Oficialul a explicat, într-o intervenție la Digi24, că iarna actuală a fost cea mai rece din ultimii cinci ani, ceea ce a generat o creștere record de 17% a consumului de gaze la nivel național.

Chiar dacă prețurile unitare au fost menținute sub control prin mecanismul de plafonare, volumele mai mari consumate se reflectă inevitabil în valoarea totală a facturilor.

Potrivit ministrului, prețurile nu au crescut în această perioadă deoarece se aplică plafonarea de 0,31 lei pe kilowatt, valabilă până la 31 martie.

Totuși, un consum mai mare de gaze și electricitate conduce automat la costuri finale mai ridicate pentru consumatori.

Bogdan Ivan a subliniat că plafonarea se aplică la nivelul producătorului până la finalul lunii martie, oferind astfel o anumită stabilitate pe termen scurt.

„Este evident (că vom avea facturi mai mari – n.red.). La nivel național am avut o creștere de 17% a consumului de gaze, lucru care este un record, cea mai rece iarnă din ultimii 5 ani de zile. Prețurile nu au crescut pentru că suntem în perioada în care avem plafonarea la 0,31 lei per kilowatt. Dar, în același timp, un consum mai mare aduce automat o factură mai mare pentru că s-a consumat mai mult gaz și mai multă energie electrică. Ceea ce este foarte clar este că până la 31 martie avem prețul plafonat la producător”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a mai precizat că autoritățile au luat măsuri pentru a preveni o creștere accelerată a prețului gazelor naturale după 1 aprilie.

În prezent, pe piață există deja oferte sub nivelul plafonat sau la limita acestuia. De asemenea, încă din septembrie anul trecut au fost inițiate mai multe mecanisme comerciale menite să crească lichiditatea pieței, în colaborare cu producătorii, transportatorii și furnizorii de gaze.

În același timp, Bogdan Ivan a arătat că a fost pregătit și un scenariu alternativ pentru situații neprevăzute pe piața internațională.

Acest plan prevede eliminarea treptată a plafonării la gaze naturale, pentru a evita șocuri similare celor înregistrate anul trecut, când plafonul la energia electrică a fost eliminat brusc, cu efecte negative asupra consumatorilor.