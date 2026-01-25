Potrivit ministrului, lipsa unor reguli clare a creat un mediu favorabil pentru comportamente speculative, care s-au reflectat direct în prețurile finale suportate de consumatori.

„Sunt foarte mulți băieți care cu o firmuliță și doi angajați și două laptopuri făceau zeci de milioane de euro pe baza lacunelor din legislația din România și pentru că puteau să se comporte ca și în vestul sălbatic.”

Bogdan Ivan a subliniat că, în ultimele luni, cadrul legal a fost modificat, iar posibilitățile de speculare au fost restrânse semnificativ. Intermediarii sunt acum obligați să depună garanții pentru contractele încheiate, iar producătorii de energie de stat au fost direcționați prioritar către furnizarea energiei pentru populație.

„De câteva luni nu mai pot să facă așa ceva. Sunt obligați să depună garanții pentru toate contractele pe care le fac. La rândul meu, ca și acționar majoritar în companiile care produc astăzi energie m-am asigurat că avem cu preponderență asigurate contractele cu furnizorii pentru populație iar mai departe că acele optimizări nu mai pot fi făcute așa de ușor ca înainte. Altfel nu puteam să scădem prețurile la ofertele din energie”.

Ministrul a arătat că efectele acestor măsuri sunt deja vizibile în piață.

În opinia lui Bogdan Ivan, specula a fost principalul factor care a împins prețurile la niveluri foarte ridicate, într-o piață caracterizată de lipsă de predictibilitate.

„Pe o piață nefuncțională, în condiții oarecum gri s-a ajuns ca specula să dea un preț foarte mare la energie care se vede la factura finală. Acest lucru a fost redus considerabil, am făcut posibilitatea unei piețe mai predictibile. Ofertele astăzi sunt cu 20% mai mici decît în urmă cu 6 luni de zile”.

Ministrul Energiei a detaliat mecanismele prin care prețurile la energie au fost majorate artificial, explicând că energia era tranzacționată succesiv între mai multe entități, fără o livrare fizică reală, doar pentru a genera creșteri de preț.

„În momentul în care tu ai o piață de echilibrare, tu ai un consum foarte mare dimineața de la 7:00-10:00 și seara de la 18:00-22:00, energia o produci constant în bandă. În timpul zilei ai consum foarte mic și producție foarte mare. Pe solar de exemplu, avem 1.500 -2.000 de MW. În clipa respectivă, în care ai supraproducție poți să vinzi energia și al 1 leu în rețea. Sunt mecansime financiare care sunt complexe, dar tu iei acea energie pe care practic o muți doar pe foaie într-un stat vecin, de acolo se mai duce la două trei firme și prin altă companie prietenă o iei și o vinzi la 2.000 de lei seara când ai reechilibrare”.

Bogdan Ivan a mai precizat că România acoperă în prezent aproximativ 90% din consumul de energie din producția internă, iar dependența de piețele externe este limitată la perioadele de vârf de consum.

„Avem cele două mari companii Romgaz și OMV Petrom, plus Black Sea Oil & Gas care ne produc mare parte a energiei noastre. Acum avem un vârf de consum de iarnă, am magazinat la maximum încă din vara anului trecut ca să putem să acoperim sezonul rece și iată că a fost o iarnă geroasă. Ajungem la 10% pe echilibrare, doar în zile geroase, în rest suntem independenți.”

Începerea exploatării gazelor din perimetrul Neptun Deep va consolida această poziție, reducând semnificativ expunerea României la fluctuațiile de pe piețele externe, a mai arătat ministrul Energiei.