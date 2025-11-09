Un proiect legislativ depus în Parlament propune modificarea Codului civil astfel încât femeile divorțate să poată păstra numele purtat în timpul căsătoriei fără a mai fi nevoie de acordul fostului soț.

Inițiativa aparține deputaților USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, sprijiniți de deputata PNL Alina Gorghiu, și urmărește simplificarea unei proceduri considerate depășite și birocratice.

Potrivit actualei legislații, o persoană poate rămâne cu numele dobândit prin căsătorie doar cu consimțământul celuilalt partener sau, în lipsa acestuia, printr-o acțiune în instanță care să demonstreze existența unor motive temeinice. Autorii proiectului susțin că această condiție generează procese inutile, costuri suplimentare și pierdere de timp pentru mii de cetățeni.

Noua propunere elimină obligativitatea acordului și permite divorțul la notar sau la ofițerul stării civile chiar și în lipsa unui consens privind numele de după despărțire.

”Cu alte cuvinte, menţinerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp şi bani. Mai mult, Codul civil prevede că soţii pot apela la procedura divorţului în faţa ofiţerului de stare civilă sau în faţa notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorţ”, precizează USR într-un comunicat.

În viziunea inițiatorilor, modificarea va reduce povara administrativă și financiară a celor care aleg să păstreze numele marital. Astfel, femeile nu vor mai fi nevoite să își schimbe toate actele de identitate, pașapoartele, permisele de conducere sau semnăturile electronice.

În plus, păstrarea numelui facilitează relația cu propriii copii, eliminând nevoia de a demonstra gradul de rudenie în fața autorităților, la școală, spital sau vamă.

”În cazul soţiilor, păstrarea numelui din timpului căsătoriei, independent de voinţa celuilalt soţ, înseamnă birocraţie în minus şi mai puţine probleme administrative. Dacă îşi vor putea păstra numele şi nu sunt obligate să revină la numele anterior căsătoriei, ele nu vor mai trebui să-şi schimbe toate documentele (carte de identitate, paşaport, permis de conducere, semnături electronice, abonamente etc.). Iar în cazul în care există copii, ele nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie cu aceştia, ceea ce înseamnă mai puţine complicaţii la şcoală, spital, vamă sau în alte situaţii”, menţionează USR.

În prezent, aceștia se confruntă cu situații complicate, deoarece autoritățile române cer consimțământul fostului soț pentru a recunoaște păstrarea numelui, chiar dacă divorțul este deja pronunțat legal în alt stat.