Actualizarea actului de identitate după divorț este o obligație legală, iar nerespectarea termenului impus de autorități poate atrage sancțiuni. Potrivit legislației privind evidența persoanelor, foștii soți trebuie să verifice dacă modificarea numelui intervenită prin hotărârea de divorț impune eliberarea unui nou buletin.

După pronunțarea divorțului, persoanele despărțite au la dispoziție 30 de zile pentru a se prezenta la serviciul de evidență a populației și a actualiza documentul de identitate. Termenul curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii de divorț, fie că aceasta este pronunțată de instanță, fie la notar sau la ofițerul stării civile.

Actualizarea este necesară pentru ca datele înscrise pe actul de identitate să reflecte situația civilă reală.

Modificarea buletinului depinde de numele pe care persoana îl folosește după divorț. Există două situații distincte:

1. Dacă păstrezi numele fostului soț

Buletinul rămâne valabil, chiar și după divorț. Nu este necesară schimbarea lui, deoarece datele de pe actul de identitate nu sunt afectate de desfacerea căsătoriei.

2. Dacă revii la numele anterior căsătoriei

În această situație, schimbarea actului de identitate devine obligatorie. Persoana trebuie să solicite un buletin nou în termenul legal, altfel riscă sancțiuni.

Refuzul sau întârzierea nejustificată a actualizării actului de identitate poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între:

-40 și 80 de lei, conform prevederilor din legislația privind evidența populației.

Chiar dacă amenda nu este una foarte mare, autoritățile reamintesc că un buletin cu date incorecte poate genera probleme în relația cu instituțiile publice, la bancă, în proceduri administrative sau în tranzacții oficiale.

În cazul în care schimbarea este obligatorie, foștii soți trebuie să depună la evidența populației:

-hotărârea de divorț (în original și copie);

-certificatul de divorț, dacă a fost emis de starea civilă;

-certificatul de naștere;

-documente privind domiciliul;

-fotografia pentru noul act de identitate (se face la ghișeu).

De ce este importantă actualizarea documentelor

Buletinul este principalul act de identificare al unei persoane. Dacă datele nu sunt actualizate, pot apărea dificultăți la semnarea contractelor, accesul la servicii publice sau la efectuarea unor proceduri bancare. În plus, instituțiile pot considera actul nevalid dacă informațiile nu corespund realității.