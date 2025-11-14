Ministerul Afacerilor Interne anunță că România a depășit pragul de 900.000 de cărți de identitate electronice emise. Noul tip de document oferă avantaje tehnologice importante, dar aduce și o responsabilitate în plus pentru titulari: memorarea celor două coduri PIN necesare folosirii funcțiilor digitale.

Fiecare carte de identitate electronică (CEI) permite autentificarea în sisteme informatice și semnarea documentelor digitale. Pentru aceste operațiuni sunt necesare două coduri diferite:

un PIN de 4 cifre, destinat autentificării curente;

un PIN de 6 cifre, utilizat exclusiv pentru semnătura electronică avansată.

Ambele sunt stabilite de titular, în momentul ridicării documentului, prin aplicația pusă la dispoziție de Direcția pentru Evidența Persoanelor.

Separarea celor două coduri nu este întâmplătoare – ea asigură o protecție suplimentară și previne folosirea accidentală a semnăturii electronice.

Astfel, PIN-ul scurt este rezervat acțiunilor de rutină, precum autentificarea într-o platformă online, iar cel lung confirmă o intenție clară de semnare a unui document oficial.

Autoritățile subliniază că cele două PIN-uri trebuie memorate cu grijă, fiind cunoscute doar de titular. Pentru a le reține mai ușor, MAI recomandă asocieri creative – de exemplu, transformarea unui cuvânt în cifre corespunzătoare tastaturii telefonului. Totuși, combinațiile simple sau evidente (precum 1234, 0000, 1983) sunt interzise, la fel ca folosirea datelor personale ori a PIN-ului bancar.

De asemenea, instituția avertizează că scrierea codurilor pe buletin sau păstrarea lor în același loc cu documentul poate compromite securitatea acestuia.

Activarea noii cărți electronice are loc doar la ghișeele serviciilor publice de evidență a persoanelor, sub supravegherea unui funcționar. În cadrul procesului, solicitantul introduce mai întâi PIN-ul implicit (1234 sau 123456), apoi definește propriile coduri, confirmându-le în sistem. După validare, aplicația afișează mesajul „Card activat cu succes”.

Dacă unul dintre coduri este introdus greșit de cinci ori consecutiv, documentul se dezactivează automat – fie în totalitate, fie doar funcția de semnare electronică. În asemenea cazuri, deblocarea se poate face numai la un centru autorizat, prin stabilirea unor noi PIN-uri.