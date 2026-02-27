Proiectul votat în Senat aduce modificări clare Codului Civil, în special în ceea ce priveşte condiţiile de păstrare a numelui dobândit în timpul căsătoriei, după pronunţarea divorţului. Concret, noua reglementare elimină obligaţia obţinerii acordului fostului soţ, o condiţie care până acum putea bloca sau complica procedura.

Anunţul privind adoptarea iniţiativei a fost făcut vineri de preşedintele PNL Argeş, Alina Gorghiu, care a precizat că proiectul a fost iniţiat împreună cu mai mulţi colegi parlamentari. Potrivit acesteia, actul normativ a primit raport de admitere, cu amendamente admise, din partea Comisiei juridice şi a fost ulterior adoptat în plenul Senatului.

Noua lege stabileşte în mod explicit că decizia privind numele purtat după divorţ aparţine exclusiv persoanei în cauză.

„Fiecare persoană decide singură ce nume poartă după divorţ. Dacă nu se exprimă o opţiune, se păstrează automat numele din timpul căsătoriei”, precizează Gorghiu.

Prin această formulare, iniţiatorii urmăresc să elimine orice formă de dependenţă administrativă sau juridică faţă de fostul partener, atunci când vine vorba despre identitatea civilă a unei persoane după încheierea căsătoriei.

Schimbările legislative incluse în proiectul votat în Senat privesc în mod direct articolele 375, 376 şi 383 din Codul Civil, care reglementează procedura divorţului şi efectele acestuia asupra numelui de familie. Iniţiatorii susţin că intervenţia este una punctuală, dar cu impact concret în practică.

Alina Gorghiu a explicat că scopul acestor modificări este clarificarea caracterului personal al alegerii numelui, în contextul desfacerii căsătoriei.

„Am modificat articolele 375, 376 şi 383 din Codul civil pentru a transforma alegerea numelui într-o manifestare individuală de voinţă, nu într-o negociere sau într-un instrument de presiune”, subliniază Gorghiu.

Potrivit acesteia, în forma anterioară a legii, acordul fostului soţ putea deveni un factor de tensiune sau un mijloc de presiune în cadrul divorţului, mai ales în situaţiile în care celelalte aspecte erau deja clarificate. Eliminarea acestei condiţii are rolul de a simplifica procedura şi de a proteja dreptul la identitate al fiecărei persoane.

În plus, modificarea legislativă are implicaţii directe asupra divorţurilor pronunţate la notar, acolo unde lipsa unui acord privind numele putea împiedica finalizarea procedurii pe cale amiabilă.

Un alt efect al proiectului votat în Senat este deblocarea divorţurilor la notar în situaţiile în care singurul punct de divergenţă între foştii soţi era legat de numele purtat după desfacerea căsătoriei. Până acum, dezacordul asupra acestui aspect putea duce la trimiterea cazului în instanţă.

Iniţiatorii arată că prin eliminarea condiţiei acordului fostului soţ se evită transformarea unui detaliu administrativ într-un obstacol procedural. Astfel, divorţurile pot fi finalizate mai rapid, fără a mai genera procese suplimentare atunci când părţile nu se înţeleg doar asupra numelui.

Preşedintele PNL Argeş a descris intervenţia legislativă ca fiind una precisă, dar cu efecte practice importante. Ea a arătat că modificarea înseamnă „mai puţină birocraţie, mai puţine procese inutile şi mai mult respect pentru identitatea fiecărei persoane”.

Proiectul votat în Senat urmează să fie transmis Camerei Deputaţilor, care este for decizional în acest caz. Dacă va fi adoptat şi de deputaţi, modificările aduse Codului Civil vor intra în vigoare şi vor schimba oficial regulile privind numele purtat după divorţ.