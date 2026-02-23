Tichetele acordate în cadrul Programului „Alimente 2026” sunt destinate exclusiv achiziției de produse alimentare și se adresează persoanelor aflate în situații vulnerabile din punct de vedere financiar.

Sprijinul este oferit sub formă de vouchere sau carduri sociale, fiecare beneficiar urmând să primească suma fixă de 500 de lei. Autoritățile locale au explicat că măsura are rolul de a asigura accesul la alimente de bază pentru locuitorii municipiului care se confruntă cu venituri insuficiente și dificultăți generate de scumpiri.

Pot solicita aceste tichete persoanele cu handicap grav sau accentuat neinstituționalizate, pensionarii și invalizii cu venituri reduse, veteranii și văduvele de război, precum și persoanele deportate ori persecutate politic. De asemenea, sunt incluși șomerii, indiferent dacă primesc sau nu indemnizație, beneficiarii venitului minim de incluziune, dar și victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane.

Anunțul privind acordarea tichetelor a fost făcut public de primarul Emil Boc, care a prezentat principalele coordonate ale programului și categoriile sociale vizate.

Pentru a primi tichetele de 500 de lei, solicitanții trebuie să urmeze o procedură clară stabilită de administrația locală din Cluj-Napoca.

Înscrierea în program presupune completarea unei cereri tip și a unei declarații pe propria răspundere. În funcție de situația fiecărui solicitant, autoritățile pot cere documente suplimentare care să ateste identitatea, componența familiei sau nivelul veniturilor realizate.

În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat și al beneficiarilor venitului minim de incluziune deja înregistrați la Direcția de Asistență Socială și Medicală, este suficientă depunerea cererii și a declarației completate și semnate, fără alte acte suplimentare.

Documentele pot fi depuse fizic la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, dar și online, prin platforma e-Primăria Cluj-Napoca. Formularele necesare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției sau pot fi ridicate direct de la primăriile de cartier.

Autoritățile locale au stabilit un termen clar pentru depunerea solicitărilor privind acordarea tichetelor în valoare de 500 de lei.

Data-limită este 27 noiembrie 2026, ultima zi lucrătoare din luna noiembrie. După această dată, toate cererile vor fi verificate în sistemul informatic PatrimVen al ANAF, precum și în bazele de date ale Primăriei Cluj-Napoca, pentru a confirma îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Ulterior verificărilor, administrația locală va întocmi lista finală a beneficiarilor care vor primi tichetele. Reprezentanții autorităților atrag atenția că acordarea voucherelor sociale este condiționată de achitarea eventualelor obligații restante către bugetul local.

Pentru persoanele care nu au beneficiat de acest sprijin în anul 2025, distribuirea cardurilor sociale se va face pe bază de programare, iar fiecare solicitant declarat eligibil va fi informat individual cu privire la data și intervalul ridicării acestora.