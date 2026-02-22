Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că până în luna iunie raportul era de aproximativ unu la patru, ceea ce însemna că o persoană plătea pentru alte patru persoane care beneficiau de servicii medicale fără să contribuie. El a arătat că în prezent raportul este de aproximativ trei la patru, ceea ce indică o creștere a numărului de contribuabili.

Oficialul a explicat că este normal să existe o diferență între contribuabili și beneficiari. El a menționat că în această categorie intră copiii și alte excepții care au rămas în vigoare și care, potrivit afirmațiilor sale, este firesc să rămână. A adăugat că astfel de situații există peste tot în lume, unde anumite categorii sociale sunt acoperite din bugetul public.

„Până în iunie, raportul era undeva unu la patru, adică o persoană plătea pentru alte patru persoane care beneficiau, dar nu plăteau. Acum, raportul este undeva trei la patru, ceea ce înseamnă că ne-am dus suficient de sus. E normal să existe o diferență, pentru că discutăm despre copii care nu plătesc, discutăm despre, mă rog, excepțiile care au mai rămas și care e firesc să rămână. Se întâmplă peste tot în lumea asta, categoria socială care rămâne și care este acoperită fie de buget”, a spus ministrul Sănătății la Digi24.

Întrebat de unde provine această creștere a numărului de contribuabili, ministrul a precizat că efectul vine din eliminarea unor excepții și din introducerea contribuției de 10% peste pragul de 3.000 de lei pentru pensionari.

El a explicat că prin această măsură a crescut plaja de contribuabili. Totodată, a arătat că efectele financiare nu se văd încă în totalitate și că este posibil ca acestea să fie vizibile din aprilie, în trimestrul al doilea.

„Din eliminarea excepțiilor și din introducerea, mă rog, procentului de 10% peste valoarea de 3.000 lei la pensionari și atunci automat că a crescut plaja de contribuabili. Efectul nu se vede încă, cel mai probabil că din aprilie, din trimestrul doi”, a mai spus Rogobete.

Într-o declarație făcută săptămâna aceasta, ministrul Sănătății a abordat și subiectul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS gestionează în prezent sistemul public de asigurări de sănătate.

Alexandru Rogobete a afirmat că spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate. El a explicat că includerea altor asiguratori, fie publici, fie în regim public-privat, fie privați fără scop lucrativ, așa cum există în alte state din Uniunea Europeană, nu ar echivala cu privatizarea.

Potrivit ministrului, o astfel de schimbare ar însemna dezvoltarea serviciilor de asigurări de sănătate și oferirea mai multor opțiuni pentru cetățeni.

„Spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate. (…) Includerea şi a altor asiguratori în sistemul de sănătate, fie că sunt publici, fie că sunt în regim public privat, fie că sunt privaţi, dar fără profit, aşa cum sunt în alte state din Uniunea Europeană, nu înseamnă sub nicio formă privatizarea sistemului de sănătate. Înseamnă dezvoltarea serviciilor de asigurări de sănătate şi implicit dezvoltarea sistemului, prin asigurarea mai multor opţiuni pe care oamenii le pot alege. Eu am văzut declaraţiile populiste ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din ultimele zile, ele nu sunt bazate pe argumente sau pe cifre concrete”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a mai spus că nu crede că există persoane în România care să susțină că sistemul de asigurări de sănătate funcționează impecabil și că nu ar trebui făcută nicio modificare.

„Eu susţin în continuare că monopolul CNAS nu mai poate continua, pentru că un monopol în orice sistem, nu doar în cel al asigurărilor de sănătate, nu duce la dezvoltarea unui sistem”, a subliniat Rogobete.

El a adăugat că în statele unde sistemele de sănătate sunt sustenabile nu există un singur asigurator, ci mai multe entități care funcționează în cadrul aceluiași sistem.