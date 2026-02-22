Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a spus că firmele, PFA-urile, întreprinderile individuale și familiale și alte tipuri de contribuabili trebuie să știe care sunt noile reguli pentru plățile moderne și conturile de plăți, valabile de la 1 ianuarie 2026.

DGRFP Cluj-Napoca a explicat că legea care stabilește disciplina financiară privind încasările și plățile în numerar a fost actualizată prin Legea nr. 239/2025, care face parte din „Pachetul 2 fiscal”. Toate plățile și încasările făcute de firme, PFA-uri, întreprinderi individuale sau familiale, liber-profesioniști și alte entități, indiferent dacă au sau nu personalitate juridică, trebuie să se facă și prin mijloace moderne de plată.

DGRFP a precizat că un „mijloc modern de plată” înseamnă carduri de debit, credit sau preplătite, dar și aplicații care permit să dai ordine de plată de la un cont la altul, astfel încât plățile să fie mai simple și mai rapide.

„Dispozițiile Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, au fost modificate și completate începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 239/2025 (Pachetul 2 fiscal)”, informează DGRFP Cluj-Napoca.

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, toate firmele din România sunt obligate să dețină un cont de plăți, care poate fi deschis fie la o instituție bancară din România, fie la o unitate a Trezoreriei Statului. Această regulă se aplică tuturor firmelor care funcționează pe teritoriul țării, indiferent de domeniul de activitate sau de forma juridică a societății.

În cazul firmelor nou-înființate, deschiderea contului trebuie realizată într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare, calculat de la data oficială a înființării firmei. Acest termen este limitativ și trebuie respectat pentru a se conforma legislației în vigoare.

Nerespectarea obligației de a deține un cont de plăți în România sau la Trezoreria Statului, pe întreaga durată a desfășurării activității firmei, constituie o contravenție. În această situație, firmele care nu respectă regula riscă să fie sancționate cu amenzi cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei, valoare stabilită de lege pentru astfel de încălcări.