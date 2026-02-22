Segmentul imobiliar comercial rămâne unul dintre cele mai dinamice, cu livrări și planuri consistente pe termen mediu. Conform raportului Romania Retail Marketbeat Q4 2025, realizat de Cushman & Wakefield Echinox, mai mult de 750.000 de metri pătrați de scheme de retail sunt în diverse stadii de dezvoltare, cu termene de livrare estimate până în 2029 .

Printre cei mai activi investitori se numără NEPI Rockcastle, Iulius Group – Atterbury Europe, MAS RE – Prime Kapital și M Core, cu proiecte atât în București, cât și în marile orașe regionale și centre urbane terțiare.

Planurile de dezvoltare indică o distribuție echilibrată între Capitală și orașele regionale. Bucureștiul concentrează aproximativ 22% din suprafața totală a proiectelor anunțate, în timp ce Cluj-Napoca atrage 38%.

Brașov, Iași, Bacău, Reșița, Sibiu, Galați, Giurgiu și Tulcea figurează, de asemenea, pe harta noilor investiții comerciale .

În scenariul în care toate proiectele aflate în dezvoltare vor fi livrate conform planificării, stocul de retail modern din România ar urma să depășească 5,6 milioane mp la finalul anului 2029. Comparativ cu nivelul actual, de circa 4,8 milioane mp, creșterea ar fi de minimum 16% .

Din total, aproximativ 1,33 milioane mp sunt localizați în București, restul fiind distribuit în țară.

În 2025 au fost finalizați 208.000 mp de spații de retail, volum cu 16% mai mare decât cel din 2024 și unul dintre cele mai ridicate înregistrate vreodată pe piața locală .

Zece proiecte au fost livrate în București și în orașe precum Iași, Suceava, Arad, Ploiești, Hunedoara și Sibiu.

Un moment notabil al anului 2025 a fost inaugurarea unei destinații majore de retail de lux în București: TOFF Galleries, amplasată în Știrbei Palace, pe Calea Victoriei. Proiectul totalizează aproximativ 4.000 mp închiriați .

Mall-urile redevin dominante în livrări

Structura livrărilor din 2025 indică o schimbare semnificativă față de anul precedent. Peste 68% din suprafața livrată a fost reprezentată de proiecte de tip mall, în timp ce parcurile de retail și galeriile comerciale au avut o pondere mai redusă .

România urcă pe locul doi în regiune după Polonia

Livrările consistente din ultimii ani au propulsat România pe poziția a doua în Europa Centrală și de Est din perspectiva stocului de retail modern, după Polonia .

Densitatea spațiilor comerciale, cea mai mică din regiune

Raportat la populație, România rămâne însă sub media regională, cu 252 mp de retail modern la 1.000 de locuitori. Nivelul este inferior Slovaciei, Cehiei, Poloniei și Ungariei .

Evoluția chiriilor: creștere puternică pe Calea Victoriei

Singura mișcare majoră de chirii prime a fost observată pe Calea Victoriei, unde chiria medie a ajuns la 80 €/mp/lună, marcând o creștere anuală de 33% .

Declarația Cushman & Wakefield Echinox

Dana Radoveneanu, Head of Retail Cushman & Wakefield Echinox:

„Interesul brandurilor pentru extinderi rămâne solid, iar România continuă să se distingă drept o piață cu potențial ridicat, în ciuda unui context economic încă volatil. Cererea pentru locații bine poziționate este susținută atât de rezultatele bune ale retailerilor, cât și de estimările pozitive privind temperarea inflației, aspecte ce ar trebui să consolideze în perioada următoare puterea de cumpărare. Toate aceste elemente creează premisele unei evoluții pozitive a pieței de retail și sprijină planurile de dezvoltare ale operatorilor și investitorilor.”