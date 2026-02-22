Administrația Prezidențială încearcă să obțină o întrevedere oficială între președintele României, Nicușor Dan, și omologul său american, Donald Trump, însă momentul unei astfel de vizite rămâne incert.

Deși șeful statului român a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de liderul de la Casa Albă, acest demers nu garantează automat și organizarea unei discuții bilaterale la nivel înalt.

Programul extrem de încărcat al președintelui american, precum și contextul politic intern din Statele Unite complică stabilirea unei date clare pentru o eventuală întrevedere.

În culisele reuniunii de la Washington, consilierii prezidențiali români au purtat discuții cu membri ai administrației americane pentru a identifica o fereastră potrivită pentru o vizită oficială.

Surse politice citate de Digi24 susțin că aceste contacte au fost constante în ultimele zile, însă două obstacole majore persistă: agenda aglomerată a liderului american și presiunile interne din SUA, unde administrația este criticată pentru accentul pus pe politica externă în detrimentul celei interne.

În plus, apropierea alegerilor parțiale din Statele Unite limitează și mai mult disponibilitatea Casei Albe pentru programarea unei vizite externe.

Specialiștii în relații internaționale apreciază că primăvara ar putea reprezenta perioada optimă pentru o vizită, dacă aceasta va fi confirmată. Există și un precedent: ultima vizită a unui președinte român în SUA, cea a lui Klaus Iohannis, a fost anunțată cu doar șase zile înainte, ceea ce sugerează că și în acest caz o confirmare ar putea veni într-un interval scurt.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat, într-o intervenție pentru Digi24, că participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace „a fost remarcată” de oficialii americani. Potrivit acestuia, reprezentanți ai administrației de la Washington au apreciat interesul manifestat de România pentru inițiativele lansate de SUA.

Lazurca a arătat că a putut constata efectele pozitive ale prezenței președintelui român la eveniment și că oficiali americani i-au confirmat direct că apreciază interesul pe care România îl acordă inițiativelor SUA.

El a adăugat că nu poate fi exclus ca energia pozitivă generată de această participare să conducă la apariția unor proiecte benefice pentru România.

„Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficiali americani mi-au confirmat nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin șeful statului, îl dă aceste inițiative a Statelor Unite sau inițiativelor în general ale Administrației Trump. Nu poate așadar exclude că din energia pozitivă pe care președinte le-a creat-o prin această prezență se vor naște și alte proiecte beneficii pentru România”, a spus Marius Lazurca.

În ceea ce privește câștigul pentru România, consilierul prezidențial a subliniat că prezența la reuniunea de la Washington se înscrie într-o tradiție mai amplă de implicare a țării noastre în procesul de pace și în atenția constantă acordată situației din Orientul Mijlociu.

El a apreciat că evenimentul organizat în capitala americană reprezintă principalul, dacă nu chiar unicul proces prin care comunitatea internațională, sub coordonarea Statelor Unite, încearcă să avanseze pacea în regiune, motiv pentru care absența României ar fi fost dificil de justificat.

„De altfel, ce s-a întâmplat la Washington zilele trecute a fost principalul proces, dacă nu e prea îndrăzneț să spun, unicul proces prin care comunitate internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu. Era dificil pentru noi să nu fi participat la acest, încă o dată o spun, unic proces de pace dedicat Orientul Mijloc”, a afirmat Marius Lazurca.

Referitor la zvonurile privind o posibilă vizită la București a secretarului de stat american, Marco Rubio, Marius Lazurca a transmis că subiectul este, în acest moment, „prematur”.