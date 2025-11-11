Violența digitală a fost introdusă oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii, a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul unei emisiuni televizate.

Aceasta a precizat că modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele și să descurajeze agresorii să recidiveze, a transmis demnitarul în cadrul emisiunii „Rezoomat”.

„Au fost operate modificări la legislație în acest sens. Avem și Agenția Națională în domeniul prevenirii și combaterii violenței pe bază de gen, care coordonează la nivel național toate eforturile instituțiilor din acest domeniu. Inclusiv, se extinde durata ordinului de restricție de urgență, dar și a ordonanței de protecție”, a explicat Daniella Misail-Nichitin.

Șefa MAI a explicat că noul pachet legislativ prevede extinderea duratei ordinului de restricție de urgență, dar și a ordonanței de protecție.

În acest fel, ordinul de restricție de urgență va putea fi prelungit până la 20 de zile, iar ordonanța de protecție – până la 6 luni, comparativ cu termenii anteriori de 10 zile, respectiv 3 luni.

De asemenea, Agenția Națională pentru prevenirea și combaterea violenței pe bază de gen va continua să coordoneze la nivel național toate eforturile instituțiilor implicate în acest domeniu.

Ministrul Afacerilor Interne de la Chișinău a mai arătat că legea include acum și noțiunea de violență digitală, recunoscută drept o formă de abuz.

Aceasta acoperă fapte precum hărțuirea online, distribuirea neautorizată a imaginilor sau mesajelor personale, amenințările ori controlul prin mijloace digitale.

Daniella Misail-Nichitin a subliniat că violența digitală este considerată infracțiune și va fi investigată de autorități, iar agresorii vor fi trași la răspundere penală sau contravențională.

„Se extinde lista tipurilor de violență care cad sub incidența Codului Contravențional sau a celui Penal. Printre formele noi recunoscute se regăsește și violența digitală, considerată infracțiune ce urmează a fi investigată, iar agresorii – atrași la răspundere corespunzător”, a precizat ministrul.

Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2025 au fost emise în Republica Moldova aproximativ 700 de ordonanțe de protecție și peste 4.500 de ordine de restricție de urgență, pentru garantarea siguranței imediate a victimelor.