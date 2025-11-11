Munteanu și Kos au discutat pe marginea ultimului raport al Comisiei Europene, care arată că Republica Moldova a făcut cel mai mare salt în nivelul de pregătire pentru aderare la UE. Sunt înregistrate rezultatele bune în mai multe domenii, inclusiv justiție, energie, educație, digitalizare și dezvoltare regională.

„Progresele pe care le-am făcut pe drumul nostru european ne motivează să continuăm munca la turații și mai mari. Casa noastră este Europa și aducem Europa acasă. Obiectivul este să finalizăm negocierile și să semnăm Tratatul de Aderare în 2028”, a declarat Munteanu, menționând că reforma justiției și lupta anticorupție rămân priorități imediate, potrivit informațiilor transmise de Guvernul de la Chișinău.

Kos a reiterat sprijinul pentru țara noastră pe drumul său către UE.

„Alegerile parlamentare recente au reafirmat încă o dată aspirația europeană neclintită a Republicii Moldova. Sunteți un model de reziliență în protejarea democrației și aveți parte de tot sprijinul nostru. Suntem o echipă și vom continua să lucrăm împreună pentru a avansa pe calea europeană”, a zis Kos.

Cei doi s-au referit la implementarea planului de creștere pentru Republica Moldova, fiind menționat sistemul strict de monitorizare și control care se aplică în acest sens. De asemenea, au fost specificate beneficiile aderării recente a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și, începând cu 1 ianuarie 2026 – la zona „Roam Like at Home” a UE.

Kos vizitează pentru a patra oară Republica Moldova în ultimul an. Marți, 11 noiembrie, Kos și Munteanu participă la Conferința „Raportul de extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, la care se discută progresele Republicii Moldova în parcursul integrării europene și prioritățile pentru fiecare domeniu. La eveniment participă cabinetul de miniștri, parteneri internaționali, mediul academic, sectorul de afaceri și societatea civilă.

„Știm direcția: Republica Moldova – stat membru al Uniunii Europene. Știm ce avem de făcut: trebuie să fim gata să încheiem negocierile de aderare până la sfârșitului anului 2027. Avem un plan – Programul Național de Aderare – avem o echipă dedicată și o țară întreagă care ne susține”, a declarat Munteanu.

Munteanu a apreciat efortul echipei care a lucrat pentru accelerarea procesului de aderare, menționând că, într-un singur an, Republica Moldova a avansat de patru ori mai rapid, iar raportul de extindere confirmă puterea moldovenilor de a munci uniți.

„Am înregistrat progrese pe fiecare capitol de negociere – de la statul de drept și economie, până la energie, digitalizare, educație, siguranță alimentară și politici sociale. Știți aceste progrese în profunzime pentru că voi și mulți alți oameni care nu sunt prezenți azi le-ați făcut! Pagină cu pagină și normă legală cu normă legală. Cuvintele de laudă ne vin pe merit și ne pun pe umeri o încărcătură și mai grea a responsabilității de mâine”, a spus Munteanu.

Potrivit lui, în ultimii ani, Republica Moldova a gestionat numeroasele crize, a asigurat stabilitate, alegeri corecte și a avansat în reforme. Drept rezultat, oamenii beneficiază de infrastructură europeană, pot face tranzacții bancare mai ieftine datorită aderării la SEPA și beneficiază de tarife mici în statele europene prin „Roaming ca acasă”.

„Vă rog acesta să fie mereu, de azi înainte – nucleul tuturor reformelor și acțiunilor noastre – cum se îmbunătățește viața omului de la ce facem noi. Am început acest drum cu speranță și îl continuăm cu încredere unii în alții – pentru că suntem europeni prin felul în care trăim, muncim și ne respectăm reciproc. Aceasta este rolul nostru: să ducem Moldova pe drumul european și să nu permitem să fim opriți din drum. Casa noastră este Europa și vom aduce Europa acasă”, a precizat Munteanu.

În timpul evenimentului, Kos a afirmat că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la UE, dar până la aderarea propriu-zisă sunt încă multe de făcut. Vă reamintim că statele candidate pentru UE sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Israel, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Turcia și Ucraina.

„Mă bucur să fiu la Chişinău pentru a patra oară în acest an, alte state-candidate sunt geloase. Dar vă spun că sunteţi foarte speciali în determinarea dumneavoastră de a deveni stat membru al UE, ceva special atunci când văd energia voastră şi ştiţi că spuneam, că sunteţi cei mai buni elevi din clasa mea. Mi se spunea: Marta, eşti prea emotivă! Dar acum, odată cu acest raport privind extinderea, deja se văd fapte. Evident, că eu pot fi emotivă, dar în acest Raport privind Extinderea sunt fapte care dovedesc că voi aţi înregistrat cel mai mare progres într-un an. Felicitări, Republica Moldova!”, le-a transmis Kos cetăţenilor moldoveni.

Potrivit ei, această reuşită ar fi fost imposibilă fără „troica de femei”: preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vicepremierul pentru integrarea europeană, Cristina Gherasimov şi ea însăși.

„Desigur, ar putea fi o altă persoană în locul meu, dar eu sunt foarte pasionată de portofoliul meu. Eu îi spuneam Cristinei ( Cristina Gherasimov- nota Deschide.md): o să te presez ca să reuşiţi pe calea reformelor. Dar ştiţi ce face ea? Mă presează ea pe mine ca să livrăm şi noi. Către sfârşitul anului veţi fi gata să începeţi negocierile pe toate cele 6 capitole de aderare”, a dat asigurări Kos.

Referitor la schimbările din Republica Moldova, Kos a menţionat planul de rezilienţă energetică, destinat să ajute țara vecină să ţin preţurile sub control şi să evite şantajul Rusiei.