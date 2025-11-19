Gabriela Firea a făcut un apel public către Comisia Europeană pentru adoptarea unor măsuri concrete menite să prevină și să combată violența domestică. Într-o scrisoare deschisă redactată împreună cu experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile, fostul primar general al Bucureștiului atrage atenția asupra situației critice din România, unde, doar până în prezent, 52 de femei și-au pierdut viața din cauza violenței domestice.

”Solicitări concrete din partea româncelor la adresa Comisiei Europene, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. Au murit destule femei, 52 doar până astăzi, în România!”, arată Gabriela Firea într-un mesaj pe Facebook.

Scrisoarea a fost adresată comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, precum și comisarului european pentru Pregătire, Gestionarea situațiilor de criză și Egalitate, Hajda Lahbib.

”Scrisoarea deschisă, la care am lucrat alături de experți, specialiști și reprezentanți ai societății civile, conține măsuri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind combaterea violenței domestice, în țara noastră și pe întreg teritoriul Uniunii Europene”, continuă fostul primar general al Capitalei.

În document sunt propuse șase măsuri principale:

Crearea unui cadru juridic european comun pentru prevenirea, investigarea și sancționarea violenței domestice.

Stabilirea unui sistem european de sprijin pentru victime, incluzând consiliere psihologică și adăposturi specializate.

Introducerea unei linii bugetare dedicate și obligativitatea statelor membre de a finanța organizațiile care luptă pentru drepturile femeilor și serviciile specializate.

Implementarea unui set comun de indicatori pentru evaluarea performanței în perioada 2028-2034, cu scopul de a măsura încrederea femeilor în instituții, autonomia economică și participarea lor la procesul decizional.

Obligația ca toate statele membre să colecteze și să raporteze date armonizate privind violența împotriva femeilor.

Înființarea unui mecanism european permanent, interconectat și operațional, care să asigure coordonarea transfrontalieră, alertarea rapidă și schimbul de informații între autorități.

Gabriela Firea subliniază că prevenirea violenței domestice nu poate fi lăsată doar la nivel național și că este nevoie de un efort comun la nivel european pentru protecția femeilor și reducerea dependenței acestora de agresori.