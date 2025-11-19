Funcționarea prelungită a generatoarelor de rezervă la centrala nucleară de la Zaporojie a atras atenția experților internaționali, care consideră situația comparabilă cu derapajul operațional ce a precedat criza de la Fukushima, în Japonia, în anul 2011.

Avertismentul vine din partea specialistului în inginerie și relații internaționale Najmedin Meshkati, care a explicat într-un interviu pentru Financial Times amploarea riscurilor generate de această dependență extinsă de sursele de energie de urgență.

În prezent, instalația se află într-o perioadă în care atât liniile principale de alimentare cu energie, cât și cele de rezervă sunt indisponibile.

Această situație a forțat centrala să se bazeze exclusiv pe generatoarele diesel pentru menținerea sistemelor esențiale de siguranță și răcire ale reactoarelor. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a transmis că această soluție temporară nu poate susține funcționarea pe termen lung, descriind-o drept „clar nesustenabilă”.

Generatoarele respective nu au fost proiectate pentru a funcționa perioade lungi de timp fără întrerupere, standardele tehnice indicând utilizări limitate la intervale de aproximativ 24 de ore.

În această situație însă, motoarele au funcționat continuu timp de o lună, perioadă care depășește cu mult parametrii pentru care au fost concepute. Mai mult, centrala și-a pierdut recent și conexiunea la linia de alimentare principală, sporind presiunea asupra acestor sisteme de rezervă.

Najmedin Meshkati a explicat că, pe măsură ce timpul de funcționare crește, se amplifică și probabilitatea unor defecțiuni mecanice. Specialistul a subliniat că nivelul apei din bazinul de răcire rămâne scăzut, ceea ce complică suplimentar capacitatea centralei de a menține condițiile necesare pentru siguranța reactoarelor.

„Fiecare zi de funcționare continuă crește probabilitatea defecțiunilor mecanice. Nivelurile apei din iazul de răcire al ZNPP rămân periculos de scăzute. Acest lucru creează un risc complex de degradare a energiei de urgență și de compromitere a capacității de răcire. Tocmai această combinație de defecțiuni ale sistemului a transformat centrala japoneză Fukushima dintr-o urgență gestionabilă într-o criză globală”, a declarat el.

În analiza sa, expertul a explicat că defecțiunea completă a sistemului electric a fost cea care a transformat situația de la Fukushima dintr-o problemă inițial controlabilă într-un dezastru. Potrivit lui, un scenariu comparabil se configurează acum la Zaporojie, însă de această dată în urma unui context militar, nu a unui fenomen natural.

„Când s-au stins luminile, operatorii au luat decizii de viață și de moarte în orb, fără a cunoaște temperaturile, presiunile sau nivelurile reale ale apei. Acum, mai bine de un deceniu mai târziu, același scenariu se desfășoară la Zaporojie, de data aceasta cauzat de acțiune umană deliberată, mai degrabă decât de un dezastru natural”, a spus Najmedin Meshkati .

Meshkati a mai explicat că instalațiile nucleare moderne, aflate în stare rece, necesită constant între trei și patru megawați pentru a susține sistemele esențiale de siguranță, o cantitate de energie similară consumului a mii de gospodării.

În plus, bateriile proiectate pentru intervenții de urgență trebuie reîncărcate permanent din rețeaua principală. În cazul de față, generatoarele diesel sunt obligate nu doar să mențină activ sistemele critice, ci și să asigure încărcarea bateriilor, ceea ce impune o presiune suplimentară asupra unor echipamente deja folosite la limita capacității.

Specialistul a mai explicat că această interdependență, în care energia de rezervă depinde de alimentarea principală pentru a funcționa la parametri optimi, reprezintă tocmai vulnerabilitatea pe care autoritățile internaționale au încercat să o reducă.

„Această dependență circulară – care necesită energie electrică pentru a menține energia electrică de rezervă – este motivul pentru care regula Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA privind întreruperea alimentării cu energie electrică abordează în mod specific această vulnerabilitate. Totuși, la Zaporijie, acest risc teoretic a devenit o realitate dură”, a explicat expertul.

Consecințele unui incident grav la această centrală ar depăși semnificativ granițele Ucrainei, fiind evaluate de experți la nivelul a sute de miliarde de dolari. Meshkati a explicat că o zonă de excludere impusă în jurul Zaporojie ar afecta producția agricolă, lanțurile regionale de aprovizionare și ar determina costuri de curățare uriașe, asemănătoare, dar probabil mai mari decât cele asociate centralei Fukushima, estimate la aproximativ 500 de miliarde de dolari.

El a subliniat și implicațiile politice ale situației, explicând că restabilirea alimentării electrice este esențială, iar lipsa unei intervenții rapide poate avea consecințe extinse.

„Pentru Europa, calculul este clar: obligarea Rusiei să restabilească alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare este o problemă considerabilă în comparație cu costurile inacțiunii. Dacă președintele rus Vladimir Putin stabilește că instalațiile nucleare pot fi confiscate și integrate în infrastructura puterilor de ocupație, precedentul ar avea implicații terifiante pentru securitatea nucleară la nivel mondial”, spune acesta.

Expertul a afirmat că o reacție coordonată la nivel internațional este necesară pentru a stabiliza situația. Acesta consideră că este nevoie de implicarea Consiliului de Securitate al ONU, care ar trebui să formeze o comisie specială pentru a obține un acord temporar între Rusia și Ucraina, astfel încât instalațiile energetice să fie protejate în perioada următoare.

Recomandarea specialistului este ca trupele ruse să se retragă din centrala nucleară și să transfere controlul către Ucraina, pentru a permite o evaluare tehnică adecvată după anii de ocupare și deteriorare.