Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a cerut oficial Consiliului Concurenței (CC) și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) să demareze controale de amploare pe piața carburanților. Anunțul a fost făcut marți, în cadrul unei intervenții la B1 TV, unde ministrul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea considerată nejustificată a prețurilor la benzină și motorină din ultima perioadă.

În opinia oficialului guvernamental, sancțiunile internaționale aplicate Lukoil și închiderea rafinăriei Petrotel nu reprezintă o justificare solidă pentru majorările recente.

Declarațiile lui Bogdan Ivan vin pe fondul nemulțumirii generale a consumatorilor față de scumpirile din ultimele săptămâni. Ministrul a explicat că, deși Ministerul Energiei nu deține pârghiile legale pentru a iniția propriile inspecții, este datoria sa să ceară intervenția instituțiilor abilitate.

El a subliniat că solicitarea sa vizează stabilirea exactă a modului în care unele companii au decis să majoreze prețurile la pompă.

„Nu am demarat eu, la Ministerul Energiei, controale pentru că nu am aceste atribuții legale, dar, ca membru al Guvernului și responsabil de acest domeniu, am cerut oficial Consiliului Concurenței și Autorității pentru Protecția Consumatorului o serie de controale, care să stabilească modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibili.”

Un punct esențial al argumentației ministrului este legătura, sau mai degrabă lipsa acesteia, dintre situația Lukoil și dinamica pieței interne de combustibil. Rafinăria Petrotel, deținută de Lukoil, este oprită pentru reparații planificate încă de la jumătatea lunii octombrie și, prin urmare, nu contribuie în prezent la producția internă de motorină și benzină.

Ministrul Ivan a insistat că situația operațională a companiei rusești nu ar fi trebuit să influențeze prețurile în mod semnificativ. Deși a recunoscut o oarecare influență a contextului geopolitic global, el a respins categoric amploarea scumpirilor.

„În contextul în care compania Lukoil are rafinăria Petrotel închisă de la jumătatea lunii octombrie pentru reparații și nu produce nici motorină, nici benzină pentru România, nu s-a schimbat nimic în dinamica internă a pieței combustibililor. Prin urmare, o parte din aceste creșteri putem spune că sunt justificate de contextul internațional al acestor sancțiuni contra companiilor din Rusia, dar o creștere de 44 de bani nu e sub nicio formă justificată de acest context și aștept ca toate autoritățile publice, de la CC și ANPC, să-și facă treaba și să constate dacă sunt companii care au încălcat legislația, să aplice legea și sancțiunile aferente.”

El a cerut în mod explicit verificarea unei posibile înțelegeri de tip cartel între actorii din piață.

„Dacă e o înțelegere între anumite companii care încalcă regulile concurențiale din piață și dacă înțelegerile au cauzat aceste creșteri… Obiectiv, tot ce înseamnă Lukoil nu afectează piața de combustibil din România”, a punctat ministrul Energiei.

În sprijinul argumentului său privind nejustificarea scumpirilor, Bogdan Ivan a adus în discuție capacitatea de producție a României. Țara noastră se bazează pe o producție internă robustă și competitivă, minimizând astfel dependența de importurile rusești.

„Noi producem peste 80% din consumul nostru intern. Exportăm undeva la un milion de tone de combustibil anual, ceea ce ne face o piață foarte competitivă, fără să fim dependenți de companii din Rusia. Rafinăria Petrotel, care e deținută de Lukoil, nu funcționează de la jumătatea lunii octombrie pentru că e în reparații. Deci orice legătură cu sancțiunile împotriva Lukoil n-ar trebui să se reflecte în prețurile din piață”, a conchis Bogdan Ivan, la B1 TV.

Ministrul a oferit și o informație de ultimă oră privind viitorul Lukoil în România, menționând că cel puțin trei companii au notificat Ministerul Energiei că se află în diverse etape de negocieri comerciale pentru preluarea activității Lukoil din țară.