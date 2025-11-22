Una dintre cele mai frecvente probleme la bloc este factura la întreținere, mai ales cea la apă, care de multe ori creează tensiuni între vecini. Tot mai mulți locatari se plâng că, deși încearcă să fie corecți cu citirea apometrelor, ajung să plătească mai mult decât consumă în realitate.

Un locatar din Ploiești a povestit că, lunar, factura lui la apă este mai mare decât ar trebui. Acesta a explicat că a avut un consum real de 9 metri cubi de apă, însă pe factură i-a apărut un consum mai mare, pe motiv că au existat așa-numite „pierderi” la nivel de bloc. Aceste pierderi apar atunci când există diferențe între consumul înregistrat de contorul principal, aflat la subsolul blocului, și suma consumurilor declarate de locatari prin contoarele individuale din apartamente.

Bărbatul consideră că aceste diferențe sunt cauzate de unii vecini care declară intenționat un consum mai mic decât cel real, pentru a plăti mai puțin. El a spus că fiecare locatar își citește singur apometrul și că nu există un control clar al acestor date. Din acest motiv, costurile nejustificate se împart între toți proprietarii, inclusiv cei corecți. El a mai menționat că este a treia lună consecutiv în care plătesc aceste „pierderi”, deși în bloc nu au existat avarii sau scurgeri vizibile.

„Am avut un consum de 9 mc de apă, însă a fost facturat un consum mai mare pe motiv că au fost înregistrate așa- zise pierderi la nivelul blocului. Adică a existat o diferență între consumul de apă înregistrat la subsolul blocului și consumurile individuale. Citirea apometrelor se face individual de fiecare persoană și cred că diferența mare pe care o plătim este din vina vecinilor, care comunică un consum mai mic de apă, ca să plătească mai puțin. Cine poate verifica dacă citirile raportate de fiecare locatar sunt corecte în bloc? Este a treia lună consecutiv în care plătim suplimentar așa zise pierderi, în condițiile în care nu am înregistrat nicio avarie în bloc.”, a declarat bărbatul pentru „Observatorul Prahovean”.

Pentru a preveni astfel de situații, Legea nr. 196/2018 prevede că citirea contoarelor de apă ar trebui realizată de o firmă specializată și autorizată, iar cheltuielile pentru acest serviciu să fie suportate de asociația de proprietari. Prin această metodă, se elimină riscul ca locatarii să declare date incorecte, intenționat sau din neatenție.

Un administrator de bloc a explicat că, atunci când un proprietar este nemulțumit de modul în care i-a fost calculată factura, poate trimite o solicitare scrisă către președintele asociației de proprietari. Asociația este obligată să răspundă în termen de maximum 10 zile. El a mai spus că multe blocuri se confruntă cu astfel de probleme și din cauza faptului că nu folosesc sisteme moderne de citire prin unde radio. În plus, în foarte multe imobile, apometrele sunt foarte vechi, unele având chiar și 15–20 de ani, ceea ce duce la erori de citire.

În cazul în care există suspiciuni serioase privind corectitudinea consumurilor raportate, orice proprietar poate cere, în cadrul Adunării Generale a asociației, verificarea apometrelor la nivelul întregului bloc. Această verificare se face în baza unui anunț oficial, transmis de conducerea asociației, iar toți locatarii sunt obligați să permită accesul în apartamente pentru efectuarea controalelor.