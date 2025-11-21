În cadrul asociațiilor de proprietari, tema convocărilor la adunările generale este adesea în centrul discuțiilor. Mulți proprietari cred că, dacă nu au primit invitația oficială, pot contesta legalitatea întâlnirii.

Realitatea este însă mai nuanțată, arată Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, printr-un mesaj pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”.

”𝐌𝐢𝐭 𝐬𝐩𝐮𝐥𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭 î𝐧 𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢: „𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫 𝐧𝐞𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭 = 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐚𝐝𝐮𝐧ă𝐫𝐢𝐢”? 𝐅𝐀𝐋𝐒. În ultima vreme circulă multe discuții despre convocări, plicuri, termene, proceduri și tot ritualul care precede o adunare generală. Dar există un aspect esențial pe care mulți îl scapă din vedere dacă un proprietar neconvocat participă la adunarea generală, viciul convocării este acoperit”, se arată pe Facebook.

Potrivit legii, adunarea generală este formată din toți proprietarii membri ai asociației, așa cum spune articolul 47 alin. (2) din Legea 196/2018 . În practică, aceasta înseamnă că participarea efectivă a unui proprietar poate acoperi eventualele deficiențe legate de convocare.

Această abordare a fost confirmată și de instanțe recente. Într-un caz concret, proprietarii care nu fuseseră convocați formal au participat totuși la votul pentru alegerea președintelui asociației.

Judecătorii au considerat că prezența lor directă a eliminat eventualele vicii de convocare, subliniind că scopul adunării – participarea și informarea proprietarilor – a fost îndeplinit.

„În ceea ce priveşte motivele referitoare la neconvocarea apartamentelor X, Y şi Z, acestea nu sunt întemeiate, câtă vreme, potrivit menţiunilor din procesul-verbal, s-a consemnat opoziţia lor la votarea noului preşedinte. Rezultă participarea nemijlocită a acestora, ceea ce acoperă viciile de convocare, raportat la scopul acesteia: asigurarea participării și a luării la cunoștință privind desfășurarea adunării generale.”

Practic, legalitatea și transparența unei adunări nu depind strict de modul de trimitere a convocării, ci de implicarea reală a proprietarilor și de posibilitatea lor de a lua decizii în cunoștință de cauză.

Prin urmare, discuțiile despre nulitatea unei adunări bazate exclusiv pe lipsa unui plic de convocare trebuie analizate prin prisma participării efective, spune avocatul Gelu Pușcaș.