Adrian Năstase, fost prim-ministru din partea PSD, a reacționat, pe blogul personal, la dezbaterea publică reaprinsă de un reportaj Recorder privind funcționarea justiției din România, comentând într-o notă ironică modul în care ar putea fi abordate problemele sistemului judiciar în raport cu valorile și principiile europene.

Năstase a susținut că experiența sa din perioada negocierilor de aderare la Uniunea Europeană îi permite să formuleze o serie de „recomandări”, construite în cheie critică la adresa reformelor din ultimii ani.

Fostul prim-ministru a amintit că, în 2004, adoptarea legilor justiției a reprezentat baza finalizării negocierilor pe capitolul Justiție și Afaceri Interne cu Uniunea Europeană.

În acest context, el a sugerat, ironic, consultarea fostului ministru al Justiției Monica Macovei, făcând trimitere la condamnarea acesteia la muncă în folosul comunității și exprimând speranța că nu este prea ocupată în această perioadă.

Adrian Năstase a reluat episodul din 2005, când Monica Macovei a fost propusă pentru funcția de ministru al Justiției de către Traian Băsescu, afirmând că soluția aplicată atunci ar putea fi reluată și în prezent. Potrivit fostului premier, acea soluție a constat într-un audit al justiției realizat de organizația Freedom House, contra unei sume pe care a caracterizat-o drept modică.

În continuare, Năstase a evocat, tot în registru ironic, posibilitatea asumării răspunderii Guvernului pe tema justiției, schimbarea conducerilor parchetelor și accesarea arhivei SIPA, sugerând că astfel de demersuri ar putea conduce la identificarea unei noi generații de magistrați obedienți.

De asemenea, el a făcut referire la o posibilă „mică reformă a justiției”, inspirată de experiențele din 2008, cu trimitere la formarea unor complete de judecată considerate favorabile sistemului.

Fostul premier a amintit și deciziile legate de prescripția faptelor penale, menționând eliminarea, cu efect retroactiv, a perioadei de analiză a dosarelor la Curtea Constituțională din calculul prescripției generale.

Totodată, a făcut referiri la condamnările bazate pe probe indirecte și raționamente logico-juridice, precum și la practica transferurilor între parchete și instanțe, pe care a descris-o ca instrument de „comunicare” instituțională.

În final, Adrian Năstase a menționat rolul unor actori-cheie din perioada „binomului” și a sugerat că reluarea canalelor de comunicare dintre SRI și instanțe, precum și presiunea străzii și a ONG-urilor, ar putea readuce sistemul judiciar la ceea ce a numit, ironic, „timpurile bune” ale reformei.