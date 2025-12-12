USR cere demiterea șefului DNA, în contextul unui documentar despre Justiție
Joi, 11 decembrie 2025, în cadrul podcastului „HAI Live” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu a relatat că președintele USR, Dominic Fritz, a cerut demiterea șefului DNA, Marius Voinea, și a invitat partenerii de guvernare să susțină demersurile partidului privind Justiția.
Turcescu a precizat că USR solicită Ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere, argumentând că documentarul recent a adus probe concrete împotriva lui Voinea. Totodată, USR propune realizarea unui audit independent asupra repartizării dosarelor, concursuri pentru promovările în Justiție, readucerea competenței pe corupție la DNA și rescrierea legilor Justiției.
Tavi Hoandră susține că situația reflectă problemele de conducere ale USR, afirmând că partidul conduce România cu doar 8% susținere, sprijinit de PSD. El a criticat Justiția pentru că nu a sancționat abuzurile din trecut, inclusiv supravegherea ilegală a cetățenilor și pătrunderea securiștilor în sistem, ceea ce, în opinia sa, afectează în continuare destinele oamenilor.
Bogdan Comaroni a subliniat contextul documentarului, arătând că acesta a apărut într-un moment sensibil, în paralel cu dezbaterile Curții Constituționale privind pensiile magistraților. El a explicat că scandalul generat de material a mascat deciziile Curții care permiteau majorarea taxelor și impozitelor pentru cetățeni și a atras atenția că reportajul USR a fost menit să pună în discuție sistemul judiciar și să genereze o reexaminare a acestuia.
Robert Turcescu: – Președintele USR, Dominic Fritz, a zis astăzi, citez, a zis așa: „Partidul cere demiterea șefului DNA, Marius Voinea.”
Tavi Hoandră: – Corect.
Robert Turcescu: – „Îl invită Fritz pe Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția.” Deci USRiștii imediat au zis „E a noastră acțiunea, fraților!” (…) Și ce solicită USR, auziți? „USR Cere Ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag. Documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui.” Documentarul, mă, de ce? „Ministerul Justiției trebuie să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorii a dosarelor, toate promovările în Justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin ”pilăreală” ca acum. Competența pe corupție în Justiție înapoi la DNA.” Aha! „Și e nevoie și de rescrierea legilor Justiției”, a zis paralimpicul ăsta de Fritz.
Tavi Hoandră: – Trebuie readusă Monica Macovei. Ideea e următoarea: noi am ajuns în situația asta pentru că un partid cu 8% conduce România, USR. Asta prin bunăvoința PSD-ului care joacă un rol absolut grețos. Deci, toată lumea e de acord cu asta, că oamenii ăștia n-au de ce să conducă România. Păi da, spune-mi mie, toată societatea civilă și oamenii care mai au un dram de bun simț în România, intelectuali, că avem încă o bună rezervă de intelectuali care tac…
Bă frate, de ce pe nimeni nu a interesat care au fost urmările binomului SRI-DNA în Justiție și în viața civilă. Câți au murit? Câți au fost târâți în închisori fără probe? Câți au fost condamnați? Câți au pactizat din Justiție? Câți securiști mai sunt în Justiție? Deci, noi plătim acum ca țară lașitatea de a cere socoteală Justiției și Justiția însăși nu a fost în stare să facă demersurile pentru a separa apele în cadrul ei. Când a fost vorba de bani, au sărit imediat toți, dar când a fost vorba de de murdărirea Justiției de către ăștia cu nașul în suflet.
Bă, sute de mii urmăriri telefonice aprobate la oameni nevinovați care li s-a supravegheat viața, mă, telefoanele care au fost urmăriți… Deci, Justiția asta care cere bani mai mulți nu a fost în stare să zică „Alo, în rândurile noastre s-au strecurat niște porci și niște mizerabili care au distrus destine.” (…) Justiția nu a făcut acest pas și acum plătește pentru asta.
Robert Turcescu: – Da. Bogdane, mai ai ceva de adăugat pe subiect? Că înțeleg că e scandal mare, să știi, pe la conferința de presă a Curții de Apel București. E o judecătoare care a luat cuvântul, a spus că tot ce a zis Laurențiu Beșiu e adevărat. Ăștia alții de la șefia Curții de Apel București spun „Cerem public organismelor abilitate să verifice toate acuzațiile formulate.” Au reușit încăierarea în interiorul sistemului de Justiție.
Tavi Hoandră: – Salvarea USR.
Documentarul Recorder maschează deciziile Curții Constituționale a României
El a menționat că scandalul a provocat tensiuni și în cadrul Curții de Apel București, unde o judecătoare a susținut veridicitatea acuzațiilor din documentar, iar conducerea Curții a cerut verificarea acestora de către organismele abilitate.
Bogdan Comaroni: – Eu vreau să mă adaug atâta la momentul ales. Momentul ales este fix și cu ala cu pensiile magistraților, da, deci când se discută în zona cu pensiile magistraților… Documentarul ăsta apare într-un moment cheie în care Curtea Constituțională a României analiza pensiile speciale ale magistraților, dacă sunt sau nu… Deci, odată, în acest moment, și ei au stat acolo în ședință vreo șase ore, dar puțin, adică, deci, n-a fost o o treabă în sine.
Deci, prin apariția asta la Curtea Constituțională s-au mascat două momente cheie. Deci, că au legătură, că n-au legătură sau că e coincidență, dar primul lucru s-a mascat și scandalul a acoperit, pentru că lumea aștepta treaba cu pensiile magistraților, a acoperit faza când Curtea Constituțională a dat liber Guvernului să majoreze taxele și impozitele la ceilalți oameni. În antiteză, deci, vedem că în timp ce Curtea Constituțională a dat liber să fie jefuiți românii, nu la fel de repede au spus că să fie tăiate pensiile magistraților, care sunt uriașe și în care vedem că apar într-o Justiție despre care noi știam că e capturată și coruptă.
Deci, în acel moment în care astea se judecau, și în care apar astea, apare ăsta de la Recorder. Era evident că într-un moment de ăsta cheie Curtea Constituțională a fost pusă în șah și că de-aia a mânat decizia.
Punerea în șah este evidentă că dacă, de pildă, Curtea Constituțională voia să spună „Da, domnule, mergem mai departe și aprobăm pensiile magistraților.”, fiind implicați și ei, atunci scandalul care apărea la orizont și care acum era dezvoltat și trecut și dus mai departe de USR, la tot românul apărea exact problema asta, adică, „Bă, pe noi ne jefuiți, iar ăstora care, uite-te, ca parcă sunt date la televizor reportajele astea și în care ăștia sunt corupți, capturați și fac manevre, nu știu ce, le dați și le pregătiți pensii imense din banii noștri.”
Deci, era evident că reportajul pune în șah această decizie cu magistrații și în ultimul rând este dorit să producă fix acest tămbălău care să facă și care să ducă la o reexaminare a sistemului.
