Joi, 11 decembrie 2025, în cadrul podcastului „HAI Live” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu a relatat că președintele USR, Dominic Fritz, a cerut demiterea șefului DNA, Marius Voinea, și a invitat partenerii de guvernare să susțină demersurile partidului privind Justiția.

Turcescu a precizat că USR solicită Ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere, argumentând că documentarul recent a adus probe concrete împotriva lui Voinea. Totodată, USR propune realizarea unui audit independent asupra repartizării dosarelor, concursuri pentru promovările în Justiție, readucerea competenței pe corupție la DNA și rescrierea legilor Justiției.

Tavi Hoandră susține că situația reflectă problemele de conducere ale USR, afirmând că partidul conduce România cu doar 8% susținere, sprijinit de PSD. El a criticat Justiția pentru că nu a sancționat abuzurile din trecut, inclusiv supravegherea ilegală a cetățenilor și pătrunderea securiștilor în sistem, ceea ce, în opinia sa, afectează în continuare destinele oamenilor.

Bogdan Comaroni a subliniat contextul documentarului, arătând că acesta a apărut într-un moment sensibil, în paralel cu dezbaterile Curții Constituționale privind pensiile magistraților. El a explicat că scandalul generat de material a mascat deciziile Curții care permiteau majorarea taxelor și impozitelor pentru cetățeni și a atras atenția că reportajul USR a fost menit să pună în discuție sistemul judiciar și să genereze o reexaminare a acestuia.

Turcescu a menționat că scandalul a provocat tensiuni și în cadrul Curții de Apel București, unde o judecătoare a susținut veridicitatea acuzațiilor din documentar, iar conducerea Curții a cerut verificarea acestora de către organismele abilitate.

Robert Turcescu: – Președintele USR, Dominic Fritz, a zis astăzi, citez, a zis așa: „Partidul cere demiterea șefului DNA, Marius Voinea.” Tavi Hoandră: – Corect. Robert Turcescu: – „Îl invită Fritz pe Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția.” Deci USRiștii imediat au zis „E a noastră acțiunea, fraților!” (…) Și ce solicită USR, auziți? „USR Cere Ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru Marius Voineag. Documentarul a adus mai multe probe concrete împotriva lui.” Documentarul, mă, de ce? „Ministerul Justiției trebuie să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorii a dosarelor, toate promovările în Justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin ”pilăreală” ca acum. Competența pe corupție în Justiție înapoi la DNA.” Aha! „Și e nevoie și de rescrierea legilor Justiției”, a zis paralimpicul ăsta de Fritz. Tavi Hoandră: – Trebuie readusă Monica Macovei. Ideea e următoarea: noi am ajuns în situația asta pentru că un partid cu 8% conduce România, USR. Asta prin bunăvoința PSD-ului care joacă un rol absolut grețos. Deci, toată lumea e de acord cu asta, că oamenii ăștia n-au de ce să conducă România. Păi da, spune-mi mie, toată societatea civilă și oamenii care mai au un dram de bun simț în România, intelectuali, că avem încă o bună rezervă de intelectuali care tac… Bă frate, de ce pe nimeni nu a interesat care au fost urmările binomului SRI-DNA în Justiție și în viața civilă. Câți au murit? Câți au fost târâți în închisori fără probe? Câți au fost condamnați? Câți au pactizat din Justiție? Câți securiști mai sunt în Justiție? Deci, noi plătim acum ca țară lașitatea de a cere socoteală Justiției și Justiția însăși nu a fost în stare să facă demersurile pentru a separa apele în cadrul ei. Când a fost vorba de bani, au sărit imediat toți, dar când a fost vorba de de murdărirea Justiției de către ăștia cu nașul în suflet. Bă, sute de mii urmăriri telefonice aprobate la oameni nevinovați care li s-a supravegheat viața, mă, telefoanele care au fost urmăriți… Deci, Justiția asta care cere bani mai mulți nu a fost în stare să zică „Alo, în rândurile noastre s-au strecurat niște porci și niște mizerabili care au distrus destine.” (…) Justiția nu a făcut acest pas și acum plătește pentru asta. Robert Turcescu: – Da. Bogdane, mai ai ceva de adăugat pe subiect? Că înțeleg că e scandal mare, să știi, pe la conferința de presă a Curții de Apel București. E o judecătoare care a luat cuvântul, a spus că tot ce a zis Laurențiu Beșiu e adevărat. Ăștia alții de la șefia Curții de Apel București spun „Cerem public organismelor abilitate să verifice toate acuzațiile formulate.” Au reușit încăierarea în interiorul sistemului de Justiție. Tavi Hoandră: – Salvarea USR.

Bogdan Comaroni a subliniat contextul documentarului, arătând că acesta a apărut într-un moment sensibil, în paralel cu dezbaterile Curții Constituționale privind pensiile magistraților. El a explicat că scandalul generat de material a mascat deciziile Curții care permiteau majorarea taxelor și impozitelor pentru cetățeni și a atras atenția că reportajul USR a fost menit să pună în discuție sistemul judiciar și să genereze o reexaminare a acestuia.

El a menționat că scandalul a provocat tensiuni și în cadrul Curții de Apel București, unde o judecătoare a susținut veridicitatea acuzațiilor din documentar, iar conducerea Curții a cerut verificarea acestora de către organismele abilitate.