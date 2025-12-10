Adrian Câciu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că, după alegerile din ultimele luni, scena politică românească arată un peisaj clar conturat, cu câteva concluzii esențiale privind poziția principalelor partide.

Potrivit acestuia, PSD rămâne cel mai puternic partid de la nivel național, obținând scoruri între 22 și 26%. Performanța sa la alegerile locale recente, câștigând 12 din 14 confruntări importante, arată că o bună organizare ar putea duce partidul spre 30% din voturi. Totuși, pentru a consolida poziția în București, este nevoie de un efort de organizare consistent, estimat să dureze cel puțin doi ani.

AUR înregistrează un regres, cu scoruri între 20 și 24%, ceea ce indică faptul că există încă un segment de electorat care poate fi câștigat sau recâștigat, dar partidul nu mai este în ascensiune spectaculoasă.

USR se află într-o perioadă dificilă. Pierderea majorității voturilor din diaspora și cedarea influenței în București, zone care aduceau împreună aproximativ 60% din voturile partidului, a condus la scăderea procentului la nivel național sub 10%.

PNL a câștigat alegerile în Capitală, dar pierderile la nivel teritorial afectează serios perspectivele sale, putând să nu depășească 14% în eventualitatea unor alegeri anticipate. Situația indică dificultăți majore în consolidarea bazei teritoriale.

În context, Adrian Câciu mai spune că, pentru PSD, mesajul central trebuie să revină la abordarea socială, concentrată pe oameni obișnuiți. Partidul nu trebuie să mai încerce să câștige simpatia celor de dreapta sau a formatorilor de opinie care nu îl reprezintă.

”Cel mai important lucru este acela că PSD chiar trebuie sa se intoarca la mesaj social, empatic fata de oameni. PSD nu mai trebuie sa-i convinga pe cei de dreapta si pe hateri/formatori de opinie de dreapta, ca este partidul bun, pentru că nu-i reprezintă pe hateri”

În schimb, trebuie să demonstreze că oferă soluții reale pentru cetățeni și că este un sprijin pentru cei care nu se pot apăra singuri. În coaliție, PSD trebuie să mențină o poziție critică și rațională, protejând interesele celor mai vulnerabili.

Deciziile privind participarea la guvernare vor fi luate ulterior, însă prioritatea rămâne clară: protejarea românilor și întărirea unei prezențe solide, cu mesaj social și empatic.