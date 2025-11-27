Adrian Câciu crede că orice reducere a poverii fiscale pentru marile companii sau persoanele cu venituri foarte mari trebuie să fie însoțită de măsuri reale de reducere a poverii fiscale pentru populație, subliniind că, în lipsa acestui echilibru, demersul nu este unul corect și nu poate funcționa.

În opinia sa, discuțiile despre impozite, fie ele bune sau rele, sunt de fapt discuții despre echitate fiscală și echitate socio-economică. El a acuzat că nu este corect ca presiunea fiscală să fie pusă aproape exclusiv pe cetățeni, în timp ce se desfășoară campanii de lobby pentru eliminarea anumitor taxe aplicate marilor companii.

Câciu a menționat pe contul său de Facebook că nu susține IMCA, caracterizându-l drept un impozit retrograd, introdus de Marcel Boloș. El a explicat că a făcut această precizare deoarece, potrivit lui, unele publicații ar încerca să atribuie responsabilitatea PSD, deși actele normative au fost inițiate de fostul ministru de finanțe.

Câciu a susținut că datoria sa civică și politică este să prezinte imaginea completă a poverii fiscale suplimentare din acest an și a acuzat existența unui „desant” al unor federații patronale, asociații, influenceri, jurnaliști și politicieni care critică IMCA, dar care, în opinia lui, evită să se implice atunci când este vorba despre creșterea veniturilor populației.

Potrivit spuselor sale, aceiași actori se opun majorării salariului minim, dar susțin creșterea numărului de plătitori de CASS, majorarea TVA, creșterea impozitelor pe proprietate, a accizelor la combustibil și a prețurilor la energie, toate aceste măsuri afectând direct cetățenii.

Totodată, el a atras atenția asupra creșterii impozitului pe dividende la 16%, despre care a afirmat că îi afectează pe antreprenorii români și nu este suportat în aceeași măsură de multinaționale.

„Dacă scazi povara la „bogați”, scade povara și la popor! Altfel, nu merge! ESTE VORBA DESPRE ECHITATE! Când discutăm despre impozite (bune sau rele) discutăm despre echitate fiscală și discutăm si despre echitate socio-economică! NU poți pune toata povara pe cetățeni în timp ce faci mii de pliante, studii, emisiuni, lobby, pentru eliminarea unor impozite pe companiile mari! Nu sunt un susținător al IMCA, un impozit retrograd introdus de un MINISTRU LIBERAL de FINANTE, pe numele său Marcel BOLOȘ! (L-am indicat pentru că s-a primit comanda la unele publicații să se dea vina pe PSD, deși actele normative sunt inițiate și propuse de cel menționat). Datoria civică și politică îmi cere însă să arăt poza poverii fiscale suplimentare din acest an, în ansamblul său. Lucru pe care cei „influențați” de marile companii nu o fac! (Înțelegeti orice și tot din ghilimele, fațetele realității sunt multiple și au legatură cu interesele) Observ acest adevărat „desant” al unor federații patronale, al unor asociații, al unor influenceri, a unor gazetari(hai sa le zic așa deși e impropriu, pentru că acum totul e online), ale unor politicieni care profită să își facă imagine în lupta lor cu IMCA. Foarte bine, foarte rău! Foarte rău pentru că, fix aceiași actori de azi, SE ASCUND PRECUM STRUȚII când este vorba de a crește veniturile oamenilor, SE OPUN creșterii salariului minim, se ascund deși votează cu doua mâini creșterea platitorilor de CASS (pensionari, mame, veterani), creșterea TVA (toți cetațenii afectati), explozia impozitelor pe proprietate (toți cetățenii afectati), creșterea accizelor la combustibil (toți cetățenii afectați), creșterea prețurilor la energie (toți cetățenii afectați)”, a scris Câciu pe rețelele sociale.

Câciu a mai spus că, deși IMCA distorsionează piața și afectează companiile cu randamente sub 6% pe an, este nevoie de o discuție serioasă despre reașezarea acestui impozit sau despre impozitul pe profit, scutiri și deductibilități, în contextul în care, în prezent, venitul fiscal net al statului din impozitul pe profit ar fi de aproximativ 12,8%.

În același timp, Câciu a subliniat că aceeași logică aplicată companiilor trebuie aplicată și celor aproximativ 19 milioane de cetățeni, care au nevoie de venituri suficiente pentru a trăi decent, a-și plăti taxele și a avea un viitor în România.

El a mai afirmat că până în prezent statul ar fi încasat aproximativ un miliard de euro din IMCA, în doi ani, și că discuția privind acest impozit va avea loc în cadrul coaliției de guvernare, dar trebuie să fie una amplă, care să includă și măsuri concrete pentru IMM-uri și pentru creșterea veniturilor populației.

Câciu a susținut că ordinea corectă este ca mai întâi să fie adoptate măsuri pentru sprijinirea economiei românești, a IMM-urilor și pentru creșterea veniturilor oamenilor, iar abia apoi să fie purtată dezbaterea despre reducerea poverii fiscale pentru companiile mari, astfel încât această discuție să fie una constructivă.