Sorin Grindeanu a explicat că în spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora discuțiile privind aceste măsuri ar fi fost amânate până după alegeri, însă a subliniat că cele două aspecte sunt complet independente.

Liderul social-democrat a reamintit că poziția partidului a fost stabilită în unanimitate în cadrul Biroului Permanent Național desfășurat săptămâna trecută, când s-a decis că PSD nu va susține tăierile salariale, indiferent de contextul electoral.

Grindeanu a insistat că această poziție ar rămâne aceeași chiar și dacă alegerile din 7 decembrie nu ar avea loc și a afirmat că partidul se delimitează ferm de orice scenariu care ar presupune astfel de măsuri.

„Eu nu pot să vorbesc în numele premierului sau în numele preşedintelui. Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului şi ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri. Şi că n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că nu are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri”, a declarat Sorin Grindeanu, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Buzău.

El a transmis că își dorește ca susținătorii unor astfel de propuneri să renunțe la ele, menționând că au existat deja nuanțări din partea unor colegi de guvernare și că este necesar ca discuțiile să fie tratate cu responsabilitate. Grindeanu a reafirmat fermitatea poziției PSD, care respinge categoric orice tăieri de salarii.

„Eu sper celor care susţin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă şi să renunţe. Adică am văzut şi nuanţări din partea altor colegi de guvernare, haideţi să aşteptăm. Poziţia noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii”, a subliniat preşedintele PSD.

Întrebat dacă susține reducerea cu 10% a sumelor forfetare destinate parlamentarilor, liderul PSD a precizat că această variantă poate fi analizată și adoptată rapid. El a explicat că este vorba despre sume forfetare și nu despre salarii, considerând măsura una corectă și oportună în contextul discuțiilor actuale.