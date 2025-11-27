Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis joi că eventualele probleme privind cheltuielile de personal vor fi acoperite la rectificarea bugetară. Precizările vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan avertizase că România riscă să nu mai poată plăti salariile în 2026 dacă ritmul de împrumuturi rămâne neschimbat.

Nazare a subliniat că rectificarea păstrează ținta de deficit, fiind realizate realocări interne astfel încât să fie acoperite necesitățile majore ale instituțiilor publice.

„Această rectificare bugetară prezervă ținta de deficit de 8,4%. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premisa de cheltuială, anticipând cheltuielile pe ultima lună din an la mai multe ministere, astfel încât să identificăm economiile acolo unde acestea pot fi făcute și să suplinim anumite nevoi de cheltuiele esențiale acolo unde acestea există”, a explicat ministrul, citat de Mediafax.

O mare parte din fonduri merge către domeniul sanitar, potrivit acestuia. „Practic, acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei”.

De asemenea, sunt incluse sume pentru plata arieratelor de la Ministerul Transporturilor. Economii au fost obținute atât la nivelul Ministerului Finanțelor, cât și la alți ordonatori principali de credite.

În ceea ce privește solicitările instituțiilor publice pentru completarea fondurilor de salarii, Nazare a confirmat că există cereri multiple.

„Întotdeauna când discutăm de o rectificare, sunt foarte multe solicitări și solicitările sunt foarte mari și trebuie să ne uităm la fiecare în parte și să calculăm cât e realist, cât putem plăti și așa mai departe. […] Dacă sunt nevoi legate de acoperirea cheltuilor de personal […] le vom acoperi pentru că e important să închidem anul și să tranșăm această problemă legată de cheltuiul de personal”, a precizat acesta.

Ministrul Finanțelor a insistat că anul viitor trebuie să marcheze un reviriment economic, iar pachetul de măsuri de relansare va trebui să fie compatibil cu obiectivele de consolidare bugetară.

„Nu încape discuţie că România pentru 2026 ţinteşte revenirea economică. […] Planul de relansare trebuie gândit într-un asemenea mod încât să nu compromită toate câştigurile pe care România le-a obţinut până acum […] Iar impactul fiecărei măsuri în parte trebuie, bineînţeles, înscris în interiorul resurselor pe care le avem pentru 2026 şi în traiectoria fiscal-bugetară”, a declarat ministrul.

Acesta a dezvăluit că ministerul lucrează deja la acest program și că există consultări în cadrul coaliției.

Nazare a dat exemplul unei măsuri pe care o consideră crucială, prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

„Vom avea 1,2 miliarde de euro credite subvenţionate pentru IMM-uri începând cu 2026. […] BID îi va da în piaţă […] credite subvenţionate. Și cred că aceasta este o măsură foarte importantă de relansare pentru anul viitor și este o măsură care nu are un impact pe deficit”, a precizat el.

Ministrul a reiterat că anumite taxe descurajează investițiile și ar trebui eliminate.

„Deficitul cât mai mic afectat şi măsuri care să sprijine antreprenorii trebuie să continuăm şi, în aceeaşi idee, pe cât posibil să eliminăm taxele care frânează investiţiile”, a spus Nazare.

Acesta a reamintit că a cerut încă din vară eliminarea IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri.