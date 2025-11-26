Ministerul Finanţelor a comunicat că mandatele actuale ale membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului BID s-au încheiat la 23 noiembrie 2025, conform cadrului legal în vigoare. Aceasta declanşează o perioadă de conducere provizorie, în care stabilitatea şi continuitatea deciziilor trebuie menţinute.

„În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1204/2022 privind înfiinţarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv, la data de 23 noiembrie 2025 s-au încheiat mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere (conducere neexecutivă) şi ale Directoratului (conducere executivă). Aşa cum este prevăzut în HG nr. 1204/2022, cu modificările şi completările ulterioare, până la selectarea şi aprobarea unui nou Consiliu de Supraveghere şi a unui nou Directorat, organele de conducere ale BID intră într-o perioadă de provizorat”, a transmis, miercuri, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

În această perioadă, rolul principal al conducerii provizorii este de a asigura continuitatea operaţională a băncii şi menţinerea încrederii în capacitatea instituţiei de a susţine proiectele economice şi financiare aflate în derulare.

Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat, la finalul săptămânii trecute, o nouă formulă a Consiliului de Supraveghere în regim provizoriu, reducând numărul membrilor de la 7 la 5. Această ajustare răspunde cerinţelor de eficienţă instituţională şi standardelor de guvernanţă stabilite la nivel naţional.

Membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere au primit aprobarea oficială din partea Băncii Naţionale a României, iar propunerile pentru membrii provizorii ai conducerii executive au fost transmise către BNR pentru validare. Acest demers are ca scop principal menţinerea continuităţii funcţionării BID şi asigurarea unui transfer ordonat către viitoarea conducere permanentă.

Prin această structură temporară, instituţia urmăreşte să elimine orice întrerupere în procesele decizionale şi să garanteze implementarea proiectelor deja aprobate, păstrând ritmul normal al operaţiunilor bancare.

Ministerul Finanţelor a precizat că procedura pentru desemnarea noii conduceri neexecutive a BID a fost iniţiată, urmând ca în scurt timp să fie publicat anunţul de recrutare. Mandatul noilor membri va fi de patru ani, iar procesul este conceput să fie deschis, competitiv şi transparent, respectând standardele de guvernanţă la nivel european şi naţional.

„Procesul de selecţie pentru noua conducere neexecutivă a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare, ce va avea mandat de 4 ani, a fost demarat, urmând publicarea anunţului de recrutare. Va fi un proces deschis, competitiv şi transparent, aliniat standardelor de guvernanţă la nivel naţional şi european, pe care le respectăm. Totodată, am redus numărul de membri ai Consiliu de Supraveghere, de la 7 la 5, măsură dublată de diminuarea indemnizaţiilor acestora. BID trebuie să rămână un model de profesionalism şi responsabilitate în sprijinul economiei reale”, a transmis ministrul Finanţelor.

Decizia de a reduce numărul membrilor Consiliului de Supraveghere şi de a ajusta indemnizaţiile urmăreşte creşterea eficienţei decizionale şi menţinerea unui management transparent şi responsabil.

Alexandru Nazare a subliniat că, până la finalizarea procedurii de selecţie, conducerea BID este asigurată de membrii provizorii autorizaţi de BNR. Aceasta permite instituţiei să îşi menţină stabilitatea şi să continue implementarea proiectelor fără întreruperi.

Oficialii Ministerului Finanţelor au reiterat că, pe întreaga durată a provizoratului, activitatea BID se desfăşoară normal, fără blocaje în procesul de finanţare sau în derularea proiectelor curente.

„Proiectele, garanţiile, liniile de finanţare şi procesele operaţionale sunt derulate în ritm obişnuit, de către personalul tehnic şi operaţional al BID, fără întreruperi şi în deplină concordanţă cu rolul instituţiei în sprijinirea IMM-urilor, autorităţilor locale şi companiilor de utilităţi publice”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Această abordare urmăreşte să transmită pieţei şi beneficiarilor că BID rămâne un partener stabil, capabil să sprijine investiţiile publice şi private, indiferent de schimbările la nivelul conducerii executive sau neexecutive.