La 24 noiembrie 2025, depozitele de gaze ale statelor membre UE însumau 892,39 TWh, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 78,14%, potrivit platformei AGSI a GIE. Comparativ, în aceeași dată a anului trecut, nivelul total era de 1.006,58 TWh, respectiv un grad de umplere de 87,70%.

Această diferență de peste 114 TWh evidențiază o scădere considerabilă a volumelor disponibile înainte de intrarea în perioada de consum intens de iarnă. Reducerea stocurilor poate avea impact asupra stabilității pieței europene de gaze, în special în cazul unor episoade de temperaturi foarte scăzute sau al unor întreruperi neașteptate în aprovizionare.

Datele publicate de GIE indică faptul că Germania, țara cu cele mai mari depozite din UE, a înregistrat un declin important al volumelor stocate. La 24 noiembrie 2025, stocurile germane însumau 175,75 TWh, față de 232,56 TWh în aceeași zi din 2024.

Gradul de umplere a coborât de la 92,47% la 69,98%, ceea ce reprezintă una dintre cele mai abrupte scăderi procentuale din întreaga Uniune Europeană. Această reducere poate avea implicații semnificative pentru securitatea energetică a regiunii, având în vedere rolul central al Germaniei în piața europeană de gaze.

Scăderi importante au fost înregistrate și în alte state europene. În Olanda, depozitele au scăzut de la 109,99 TWh la 97,79 TWh, în Ungaria de la 56,58 TWh la 45,59 TWh, în Austria de la 91,81 TWh la 80,48 TWh, iar în Spania de la 34,05 TWh la 29,95 TWh. În mai multe dintre aceste țări, reducerea procentuală a depășit 10 puncte, semnalând presiuni crescute asupra pieței locale de gaze.

Spre deosebire de majoritatea țărilor UE, România a înregistrat o creștere a volumului și a procentului de umplere al depozitelor. La 24 noiembrie 2025, stocurile României erau de 31,56 TWh, față de 30,27 TWh în aceeași dată a anului trecut. În termeni procentuali, gradul de umplere a urcat de la 89,39% la 93,21%.

Această evoluție favorabilă poziționează România printre statele cu stocuri mai bine pregătite pentru consumul sezonier de iarnă. De asemenea, Franța a raportat o situație similară: deși volumul total al gazelor stocate a scăzut ușor, procentul de umplere a crescut la 87,27%, menținând o capacitate de rezervă semnificativă pentru perioada rece.

Depozitele subterane de gaze joacă un rol esențial în securitatea energetică europeană, asigurând aprovizionarea în lunile cu consum crescut. Scăderea cu aproape 10 puncte procentuale a gradului de umplere comparativ cu anul trecut poate genera presiuni suplimentare asupra pieței, mai ales în cazul unor perioade de frig intens sau al unor întreruperi de livrare.

Platforma AGSI a GIE monitorizează zilnic stocurile de gaze din toate statele membre, acoperind 100% din capacitatea tehnică de stocare a Uniunii Europene. Datele sunt utilizate de autorități și de industria energetică ca reper pentru planificarea aprovizionării și luarea deciziilor strategice.