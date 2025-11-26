Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri, 26 noiembrie, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, un pachet financiar consistent care atinge 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. Documentul a fost votat cu o largă majoritate – 419 de voturi pentru, 185 împotrivă și 53 de abțineri.

Noul buget include creșteri substanțiale pentru domenii-cheie precum cercetarea, mobilitatea militară, acțiunea climatică, managementul frontierelor, infrastructura transfrontalieră și politica externă.

Consiliul UE și-a anunțat, de asemenea, susținerea pentru acord, consolidând astfel consensul instituțional asupra priorităților financiare ale Uniunii pentru anul următor.

În urma acordului politic obținut pe 15 noiembrie cu reprezentanții statelor membre, Parlamentul European a reușit să adauge bugetului propus inițial de Comisia Europeană o sumă suplimentară de 372,7 milioane de euro, destinată programelor considerate esențiale. Conform comunicatului oficial al PE, eurodeputații au insistat pentru consolidarea investițiilor în competitivitate, inovare și infrastructură.

Astfel, programul Horizon Europe primește încă 20 de milioane de euro, bani considerați vitali pentru accelerarea cercetării și inovării europene, în timp ce rețelele de transport și energie – parte din Mecanismul pentru Interconectarea Europei, beneficiază de o majorare de 23,5 milioane de euro.

Eurodeputații au considerat că investițiile în conectivitate sunt cruciale pentru reziliența economică și pentru creșterea competitivității pe termen lung.

Printre domeniile care au primit finanțări suplimentare se află și protecția civilă: Mecanismul RescEU și structurile de intervenție în caz de dezastru primesc încă 10 milioane de euro, sumă menită să îmbunătățească coordonarea interstatală într-un context marcat de dezastre naturale tot mai frecvente.

Mobilitatea militară, componentă importantă a strategiei europene de apărare, primește, de asemenea, 10 milioane de euro.

Programul LIFE, principalul instrument european pentru mediu și acțiune climatică, este suplimentat cu 10 milioane de euro, pe fondul intensificării fenomenelor meteo extreme și al presiunilor de adaptare climatică.

Programele EU4Health și Erasmus+ primesc câte 3 milioane de euro în plus, în logica investițiilor în sănătate și educație, două domenii pe care PE le consideră fundamentale pentru viitorul Uniunii.

Politica externă a Uniunii este, la rândul ei, întărită. Vecinătatea sudică primește încă 35 de milioane de euro, iar Vecinătatea estică, 25 de milioane, în timp ce fondurile pentru ajutor umanitar cresc cu 35 de milioane de euro, pe fondul instabilității geopolitice și al amplificării crizelor umanitare și climatice la nivel global.

Agricultura europeană este un alt domeniu vizat de creșteri: pentru a sprijini promovarea produselor agricole europene și a crea noi oportunități pentru fermierii tineri, alocările din Fondul European de Garantare Agricolă cresc cu 105 milioane de euro.

Conform datelor incluse în buget, UE se confruntă în 2026 cu o creștere de 4,3 miliarde de euro a costurilor aferente împrumuturilor pentru programul NextGenerationEU – dublu față de estimarea inițială a Comisiei Europene.

Aceste sume vor fi gestionate prin „mecanismul de cascadă”, care temperează presiunea asupra programelor esențiale ale UE, asigurând totodată plata obligațiilor financiare.

Raportorul pentru bugetul UE pe 2026, eurodeputatul polonez Andrzej Halicki (PPE), a afirmat că, în contextul actual extrem de complicat, Parlamentul ar fi rămas concentrat asupra obiectivului de a construi o Europă mai puternică și mai sigură.

„În circumstanţele dificile ale războiului de agresiune al Rusiei, dezastrelor naturale şi presiunilor geopolitice, am rămas concentraţi pe prioritatea noastră pentru bugetul pe 2026 în timpul negocierilor cu guvernele UE: o Europă mai puternică, mai sigură”, a afirmat Halicki.

La rândul său, Matjaž Nemec (S&D), co-raportor pentru același dosar, a spus că bugetul reflectă o Europă orientată spre investiții în cunoaștere, tineret, cercetare, mediu, solidaritate și ajutor umanitar.