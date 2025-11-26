Președintele României a explicat, după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare în Parlament, că ajustarea fiscal-bugetară va deveni o prioritate imediată pentru coaliția de guvernare. În contextul deficitului ridicat, Nicușor Dan susține că reducerea cheltuielilor este inevitabilă, chiar dacă negocierile se desfășoară în interiorul unei coaliții eterogene, cu patru partide și minorități parlamentare.

Președintele Nicușor Dan a vorbit miercuri, la finalul prezentării Strategiei Naționale de Apărare, despre presiunea bugetară uriașă cu care se confruntă România, subliniind că actuala coaliție va fi obligată să adopte măsuri ferme pentru reducerea cheltuielilor publice. În opinia sa, procesul va fi unul complex, dar necesar, până la stabilizarea finanțelor publice.

Nicușor Dan a explicat că, deși coaliția a reușit să avanseze în câteva proiecte importante, natura sa heterogenă îngreunează orice negociere care implică sacrificii sau măsuri nepopulare.

„Sunt convins că o să ajungem la reduceri de cheltuieli în sectorul public”, a afirmat președintele, subliniind că actuala formulă politică este „o coaliție de patru partide plus minorități, fiecare are un public cu așteptări de multe ori divergente”, ceea ce face ca procesul decizional să fie anevoios.

Șeful statului a insistat că, în pofida dificultăților, coaliția a demonstrat că poate lua decizii majore la nivel macroeconomic. El a amintit adoptarea legislației pentru aderarea la OCDE, măsurile care au permis României să evite o retrogradare de rating și pachetul rapid de intervenție pentru programul SAFE.

„Această coaliție a reușit niște lucruri. Pe OCDE a reușit să se înțeleagă să treacă în Parlament legile necesare, pe reducerile pentru stabilizarea financiară a reușit să iasă din urgența în care era de downgradare a ratingului, a reușit un pachet consistent într-un timp foarte scurt pentru programul SAFE”, a arătat acesta, adăugând că toate acestea „dau premisele unor dezvoltări viitoare”.

Totuși, Dan a avertizat că menținerea stabilității macroeconomice va depinde de modul în care coaliția va reuși să facă față tensiunilor interne atunci când sunt puse în discuție privilegii sau beneficii speciale.

Președintele a explicat că discuțiile privind ajustarea bugetară au început deja, însă procesul se anunță dificil. El a prezentat câteva dintre instrumentele disponibile pentru reducerea deficitului, insistând că fiecare are un cost politic.

„Ca să echilibrezi bugetul reduci cheltuieli, din personal, bunuri și servicii sau din servicii, sau majorezi venituri. Modul cum va reuși coaliția să echilibreze deficitul va fi decisiv”, a afirmat Dan.

El a atras atenția că orice reformă care vizează tăierea privilegiilor sau a cheltuielilor sensibile generează tensiuni intense, exemplificând cu dezbaterile recente privind pensiile magistraților. În opinia sa, aceste discuții sunt complicate tocmai pentru că ating zone protejate politic și social.

Președintele nu a exclus posibilitatea ca, pe lângă reducerea cheltuielilor, coaliția să fie nevoită să reevalueze calendarul investițiilor, inclusiv prin realocări între proiectele finanțate din fonduri europene. El a lăsat de înțeles că, într-un context bugetar tensionat, menținerea tuturor investițiilor la nivelul actual este improbabilă.

„Sunt niște discuții dificile. Sunt niște discuții nuanțate”, a subliniat acesta.

În final, Nicușor Dan a transmis că modul în care coaliția va gestiona ajustarea bugetară va avea consecințe majore asupra evoluției României în următorii ani, atât din punct de vedere economic, cât și instituțional.

„Eu sunt convins că o să ajungem la reduceri de cheltuieli în sectorul public”, a repetat șeful statului, explicând că România nu mai poate amâna reformele necesare pentru a pune bugetul pe o traiectorie sustenabilă.

Declarațiile președintelui au fost făcute după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare a României pentru perioada 2025–2030 în fața Parlamentului. Documentul, care urmează să fie analizat de comisiile de specialitate și apoi supus votului în plen, definește obiectivele statului în domeniul Apărării și coordonatele strategice pentru următorii cinci ani.

Strategia include evaluări privind mediul internațional de securitate, prioritățile instituționale ale României și direcțiile de acțiune pentru modernizarea capabilităților defensive. În contextul geopolitic actual, președintele a insistat că România are nevoie de predictibilitate financiară pentru a continua investițiile în Apărare, ceea ce explică legătura directă dintre stabilitatea bugetară și politica de securitate națională.