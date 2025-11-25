Președintele Nicușor Dan a subliniat, marți, la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, necesitatea unei colaborări strânse între stat și mediul privat pentru accelerarea proceselor administrative și legislative din România.

În cadrul evenimentului, șeful statului a explicat că, deși există voință politică și competențe disponibile, statul român are nevoie de aproximativ doi ani pentru a transforma ideile în proiecte concrete.

Nicușor Dan a făcut apel către companii și experți să contribuie cu analize, proiecte și acte normative deja elaborate, pentru a câștiga timp prețios și a sprijini implementarea măsurilor strategice.

„Avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere, ce lipsește este colaborarea între toate aceste structuri și ce am spus acum două sau trei săptămâni, felicit institutul pentru raport, dar până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte, estimez doi ani din acest moment, vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp. Vă asigur că voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar ca să câștigăm timp, putem să compensăm. Cam atât. Sunt sigur că o să ajungem acolo unde ne dorim. În cât timp, asta depinde de noi”, a spus Nicușor Dan la finalul discursului său.

În discursul său, Nicușor Dan a atras atenția asupra diferențelor dintre atribuțiile președintelui și ale Executivului. El a explicat că Guvernul este presat de chestiuni urgente, în timp ce poziția prezidențială oferă mai mult spațiu pentru reflecție și elaborarea de soluții pe termen mediu, care pot fi apoi transmise direct spre implementare.

„Cu titlu general, există o anumită frustrare din poziția asta, că e semi-executivă. Fără discuție, că există o influență pe care președintele poate să o aibă, în special, cum spuneam, noi trebuie să recuperăm într-un interval de timp mediu foarte multe procese pe care nu le-am definit foarte bine mulți ani înapoi. Nimeni din Executiv nu are timpul acesta de reflecție. Este o presiune pe fiecare din membrii Executivului pe chestiuni care sunt 90% urgente, răspuns la fel de fel de lucruri care se întâmplă. Din fericire, poziția asta de președinte nu are atât de multe necesități urgente. Atunci e ceva mai mult timp de construcție aici. Așa văd eu discuția între Președinte – Executiv. Președintele are spațiul pentru a produce niște lucruri și a le da direct de implementat Guvernului, de asta orice fel de chestiune cu care credeți că putem să influențăm Executivul vă stăm la dispoziție”, a mai spus șeful statului.

Șeful statului a mai menționat că apelul său către mediul privat nu este singular. El a încurajat antreprenorii și experții să vină cu politici gata formulate, pregătite pentru aplicare, citând ca exemplu negocierea cadrului financiar multianual 2028-2030, unde contribuția mediului privat este considerată esențială pentru definirea direcțiilor de dezvoltare economică a României în context european.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști în digitalizare și securitate cibernetică, iar președintele a subliniat că digitalizarea și inteligența artificială rămân priorități centrale în strategiile de modernizare ale statului.