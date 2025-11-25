Dragoș Pîslaru a transmis, în cadrul evenimentului News.ro ROINVEST, că, în actualul context macroeconomic, România nu are nevoie de un nou plan de relansare, ci de o aplicare corectă și rapidă a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

„Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a declarat ministrul în fața participanților la eveniment.

Potrivit acestuia, atât fondurile din cadrul politicii de coeziune, cât și cele din PNRR reprezintă bazele pentru dezvoltarea infrastructurii, modernizarea administrației și sprijinirea mediului economic.

Profesionalizarea Ministerului Finanțelor și MIPE: condiție esențială pentru absorbția fondurilor

Ministrul a subliniat că statul a trecut în ultimele luni printr-un proces accelerat de reorganizare și întărire a capacității administrative. În opinia sa, această schimbare a făcut ca România să fie într-un punct mult mai stabil față de situația de la mijlocul anului.

„Nu o să spun că lucrurile sunt roz, pentru că nu sunt, dar ce vă pot spune e că prin profesionalizarea a două ministere-cheie, Finanţe şi MIPE, suntem într-o situaţie mult mai bună decât în iunie. Eram într-un model în care, deşi dispunem de un volum impresionant de fonduri europene, nu ştiam să le folosim, sau nu puteam să le folosim sau lucrurile erau neclare”, a explicat Dragoș Pîslaru la ediția a VI-a a ROINVEST.

El a precizat că această profesionalizare este esențială pentru accelerarea investițiilor și pentru respectarea calendarului impus de Bruxelles.

Pîslaru a detaliat perspectivele de finanțare, afirmând că România poate atrage în următorii ani sume record. Pentru fondurile de coeziune, ministrul estimează un ritm de absorbție de aproximativ cinci miliarde de euro anual.

În ceea ce privește PNRR, anul 2026 va fi momentul critic în care toate proiectele trebuie finalizate și decontate.

„Sunt nişte volume impresionante de bani europeni pe care îi avem la dispoziţie. Pe partea de coeziune (…) accelerarea pe care am împins-o anul acesta ne va duce la un ritm de sută la sută, cinci miliarde de euro pe an. Pe PNRR, anul 2026 este anul PNRR pentru că trebuie să terminăm investiţiile, avem de cheltuit 10 miliarde de euro pe PNRR. Asumpţia de lucru este că vor intra în ţară 15 miliarde de euro”, a precizat acesta.

Potrivit ministrului, aceste fluxuri financiare pot susține economia, pot impulsiona investițiile publice și private și pot stabiliza bugetul de stat.

Oficialul a transmis că, în condițiile în care România reușește să cheltuiască sumele puse la dispoziție de Comisia Europeană, riscul de recesiune este minim, iar tensiunile financiare pot fi ținute sub control.

„Nu avem nevoie de un plan de relansare adiţional, planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni cu cap şi să îi foloseşti pe proiectele pe care le ai. Atâta timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a reiterat ministrul.

În același timp, Pîslaru a spus că proiectele aflate în derulare, în special cele finanțate prin PNRR, reduc semnificativ și riscul unei crize financiare.