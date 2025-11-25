Stoxx 600 a închis sesiunea de luni cu un avans de aproximativ 0,3%. Majoritatea burselor și sectoarelor au evoluat pozitiv, semn că interesul pentru risc a revenit treptat după câteva săptămâni marcate de volatilitate, potrivit CNBC.

Acest optimism este alimentat de declarațiile șefului Rezervei Federale din New York, care a lăsat deschisă opțiunea unei reduceri de dobândă la ședința din 9–10 decembrie. Instrumentul CME FedWatch indică o probabilitate de 69,3% pentru un cut de 0,25 puncte procentuale.

În același timp, piețele din Asia-Pacific și contractele futures americane au continuat trendul pozitiv, încercând să mențină revenirea începută vineri.

Printre câștigătorii zilei s-a aflat Bayer AG, care a crescut cu 10,9%. Compania farmaceutică germană a raportat date de eficacitate favorabile în studiul de fază III pentru Asundexian, un anticoagulant investigat ca tratament pentru prevenirea accidentului vascular cerebral.

Anunțul a fost suficient pentru a impulsiona acțiunile, în contextul unei perioade dificile pentru grup.

În contrast, Novo Nordisk a scăzut cu 5,8% după ce semaglutida – ingredientul activ din Ozempic și Wegovy – nu a reușit să îndeplinească obiectivul principal într-un studiu amplu privind un potențial tratament pentru Alzheimer.

Deși pierderile au fost parțial recuperate față de începutul ședinței, investitorii au reacționat negativ la anunțul privind eșecul studiului.

AstraZeneca a avansat cu 0,8% după ce a confirmat o investiție de 2 miliarde de dolari într-o unitate de bioproducție din Maryland. Acest pas se înscrie într-un plan mai amplu de extindere de 50 de miliarde de dolari pe piața americană.

Acțiunile din industria de apărare au suferit corecții vizibile. Negocierile SUA–Ucraina pentru un plan de pace au influențat negativ sectorul, în condițiile în care prima versiune a propunerii de 28 de puncte era considerată prea favorabilă Rusiei.

Rheinmetall a pierdut 5%, Renk 4,4%, Hensoldt 4,6%, iar Saab 5,6%. În ansamblu, indicele Stoxx 600 Aerospace & Defense a scăzut cu 2% și a ajuns la cel mai redus nivel de la finalul lunii iulie.

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis că în weekend au existat „progrese”, dar discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina nu s-au încheiat cu un acord.

Anglo American a scăzut cu 0,9%, după ce gigantul australian BHP a renunțat la intenția unei noi oferte de preluare.

Calendarul de luni a fost sărac în date economice și rapoarte financiare relevante. În schimb, investitorii din Marea Britanie se pregătesc pentru prezentarea Autumn Budget de miercuri.

Așteptările sunt mari în ceea ce privește posibile majorări de taxe, în condițiile în care ministrul britanic de finanțe, Rachel Reeves, caută soluții pentru echilibrarea bugetului.