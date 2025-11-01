Prețul aurului a coborât vineri cu 1%, până la 3.984,49 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures pentru livrare în decembrie au pierdut 0,5%, ajungând la 3.997 dolari, potrivit datelor Reuters.

Evoluția negativă din ultima zi a lunii vine după un octombrie solid, în care aurul a câștigat aproximativ 3,3%, continuând tendința pozitivă începută în vară.

În paralel, indicele dolarului american (DXY) s-a menținut aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele trei luni, ceea ce a redus atractivitatea aurului pentru investitorii care operează în alte monede. Deoarece metalul galben este cotat în dolari, o monedă americană mai puternică face cumpărarea mai scumpă pentru ceilalți participanți la piață.

Declarațiile recente ale Beth Hammack, președinta Rezervei Federale din Cleveland, au contribuit la presiunea asupra prețului aurului. Oficialul american a precizat că s-a opus reducerii dobânzii de politică monetară adoptate miercuri de Fed, considerând că o astfel de măsură este prematură. Hammack a susținut că economia americană încă are nevoie de o politică monetară restrictivă pentru a ține sub control inflația persistentă.

„Comentariile lui Hammack pun presiune pe aur, ea devenind al treilea preşedinte regional al Fed care se opune public unor noi reduceri de dobândă în acest moment. Piaţa a fost prea optimistă în a evalua perspectivele pentru rate mai mici”, a declarat Tai Wong, trader independent de metale.

După ce Rezerva Federală a redus dobânda-cheie cu 25 de puncte de bază, discursul prudent al președintelui Jerome Powell a determinat investitorii să își ajusteze prognozele. Conform datelor CME FedWatch, probabilitatea unei noi reduceri de dobândă în luna decembrie a scăzut la 63%, de la peste 90% la începutul săptămânii.

Aurul, care nu oferă randament, tinde să piardă din atractivitate în perioadele cu dobânzi ridicate, când investitorii preferă activele care aduc venituri. Totuși, din ianuarie și până acum, prețul aurului a crescut cu peste 53%, atingând un maxim istoric de 4.381,21 dolari pe uncie pe 20 octombrie – o performanță notabilă într-un context economic marcat de inflație, tensiuni geopolitice și incertitudini privind creșterea globală.

Banca de investiții Morgan Stanley estimează că trendul ascendent al aurului ar putea continua și în prima parte a anului viitor. Analiștii instituției cred că reducerile viitoare de dobândă, achizițiile consistente ale băncilor centrale și incertitudinile economice globale vor menține cererea ridicată pentru aur.

Potrivit proiecțiilor băncii, prețul mediu al aurului ar putea ajunge la 4.300 dolari pe uncie în prima jumătate a anului 2026.

Tendința de slăbire s-a extins și la alte metale prețioase. Argintul spot a scăzut cu 0,7%, până la 48,58 dolari pe uncie, platina a pierdut 1,7%, ajungând la 1.582,89 dolari, iar paladiul a înregistrat o ușoară scădere de 0,2%, la 1.442,01 dolari pe uncie.

În ansamblu, finalul de lună marchează o corecție tehnică pentru piața metalelor prețioase, după un interval de creșteri alimentat de așteptările privind o relaxare monetară globală și de achizițiile masive ale băncilor centrale, în special în Asia.