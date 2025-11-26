Miercuri, la ora 14.00, plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului se întrunește pentru prezentarea Strategiei Naționale de Apărare 2025–2030. La ședință participă și premierul Ilie Bolojan. După mesajul președintelui, parlamentarii vor vota documentul transmis oficial Legislativului de luni, odată cu trimiterea acestuia către comisiile de Apărare pentru raport.

În scrisoarea adresată Parlamentului, Nicușor Dan subliniază că documentul a fost aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și este propus spre adoptare într-o ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților.

Președintele remarcă faptul că noul document strategic reprezintă o premieră la nivel național:

„Procesul de elaborare a Strategiei a avut un puternic caracter interinstituţional… Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi această etapă”.

Potrivit Administrației Prezidențiale, numeroase observații și propuneri au fost integrate în versiunea finală, fiind clarificate concepte și detaliate secțiuni importante privind riscurile și amenințările la adresa securității naționale.

În mesajul transmis Legislativului, șeful statului arată că Strategia formulează viziunea unei Românii „moderne şi sigure, care se bucură de pace şi de avantajele ei unice”, un stat în serviciul cetățenilor și al drepturilor fundamentale.

Președintele afirmă că documentul este despre responsabilitățile instituțiilor față de oameni, în condițiile unui mediu de securitate profund schimbat, caracterizat de „contestarea ordinii internaţionale bazate pe reguli, manipulare informațională, competiție pentru resurse, sabotaj asupra infrastructurii critice și intensificarea riscurilor transfrontaliere”.

Nicușor Dan atrage atenția că, pentru a deveni un stat rezilient, România are nevoie de instituții transparente, colaborative, capabile să coopereze și să răspundă eficient noilor provocări.

Strategia introduce un termen-cheie: independența solidară, definită ca fundament strategic pe dimensiunile de securitate și diplomație.

„În lumina acestui concept… România alege să răspundă provocărilor actuale urmărindu-și interesele naționale, în deplină solidaritate cu partenerii şi aliaţii săi”, explică președintele.

Documentul marchează începutul unei noi etape în evoluția României ca actor regional, după consolidarea statutului de membru NATO și UE și în perspectiva aderării la OCDE.

CSAT a analizat Strategia, dar și evaluarea riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților prognozate pentru 2026. Concluziile sunt ferme: statul român trebuie să fie pregătit pentru eventualitatea unui conflict armat prelungit în proximitatea frontierelor.

Potrivit comunicatului CSAT, „Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică… varianta finală va fi prezentată în Parlament pentru dezbatere și aprobare”.

Administrația Prezidențială a precizat că propunerile primite în consultare publică au vizat atât aspecte de fond, cât și modul de structurare a documentului. Unele recomandări au fost integrate, ceea ce a permis clarificarea unor secțiuni considerate esențiale. Alte idei urmează să fie luate în considerare la elaborarea Planului de Implementare.

În introducerea care precede documentul, șeful statului afirmă tranșant că „persistenţa fenomenului corupţiei şubrezeşte statul”, afectând inclusiv capacitatea defensivă și încrederea cetățenilor în instituții.

„Cetăţenii noştri ar putea ezita să apere o Românie coruptă, dar vor fi pe deplin solidari cu o ţară care le apără cu bună credinţă libertăţile şi interesele”, subliniază Nicușor Dan.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că noua Strategie este „centrată pe cetățean”, punând în prim-plan siguranța populației și necesitatea modernizării instituțiilor.

Acesta a punctat că România „are nevoie de un stat puternic, cu instituţii care cooperează, care ştim că se bazează pe date”, iar administrația trebuie să țină pasul cu evoluția societății.