România urmează să primească 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), conform alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană. Aceasta este a doua cea mai mare sumă alocată de Comisie. Lista proiectelor trebuie trimisă până la data de 29 noiembrie.

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Iulian Cosmin Mărgeloiu, a spus că autoritățile își doresc ca România să nu mai fie doar o țară care cumpără echipamente militare, ci să ajungă să le producă pe plan intern. El a explicat că, pe viitor, România vrea să colaboreze cu țările vecine pentru a putea exporta aceste produse.

Acesta a mai precizat că, în cadrul negocierilor pentru programul SAFE, România a cerut ca o parte cât mai mare din producție să se realizeze în țară. Scopul este să se creeze locuri de muncă și lanțuri de producție în România, în care să fie implicate atât companii civile, cât și militare.

El a menționat că procedurile de achiziție ar trebui simplificate, pentru ca transferul de tehnologie și de cunoștințe să se facă mai repede. În opinia sa, România s-a poziționat bine în aceste negocieri, astfel încât să sprijine nu doar industria de armament, ci și industriile care o susțin.

„Dorim ca România să nu mai fie doar o ţară care achiziţionează echipamente militare. Dorim să le producem aici. La Ministerul Economiei am abordat programul SAFE printr-o direcţie foarte simplă. Dorim ca România să nu mai fie doar o ţară care achiziţionează echipamente militare. Dorim să le producem în România, iar pe viitor să dezvoltăm capabilităţi de a colabora cu ţările vecine pentru a exporta aceste produse. Am negociat un procent de localizare cât mai ridicat pentru absolut toate achiziţiile, astfel încât să creăm lanţuri valorice în interiorul ţării şi să dăm astfel posibilitatea companiilor, atât civile, cât şi militare, să contribuie la acest lanţ valoric. Ar ajuta foarte mult o simplificare a cadrului administrativ pentru ca acest transfer de know-how, de tehnologie, să se realizeze într-un ritm cât mai alert. Ne-am poziţionat cât mai bine în negocieri pentru a crea această oportunitate de dezvoltare nu a doar a industriei de armament, cât şi a industriei care o susţine”, a explicat Mărgeloiu.

România va primi 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE, pentru investiții în domeniul apărării. Suma este a doua cea mai mare stabilită de Comisia Europeană. Proiectele trebuie trimise până pe 29 noiembrie.

La București a avut loc prima ediție a conferinței internaționale MAKE it in ROMANIA, dedicată dezvoltării industriei naționale de apărare. Evenimentul a fost organizat de TNT Productions România, cu sprijinul mai multor companii și instituții, sub umbrela Black Sea Defense & Aerospace.

La conferință au participat peste 700 de persoane din 23 de țări, inclusiv reprezentanți ai Guvernului Bolojan, ai unor instituții europene, ai autorităților locale și ai firmelor din industria de apărare. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea industriei românești de apărare: ce nevoi există, cum pot fi obținuți banii europeni, cum pot fi făcute parteneriate și cum pot fi implicate și firmele civile în producția de echipamente cu utilizare dublă (civilă și militară).