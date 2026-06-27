Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a oferit recent clarificări privind contractele pentru construcția autostrăzilor finanțate prin programul SAFE. Oficialul a respins informațiile care susțineau că fondurile ar fi fost alocate firmelor din Ucraina, subliniind că resursele sunt dedicate exclusiv susținerii industriei naționale.

Programul Acțiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) este primul mecanism major de finanțare care vizează în mod direct dezvoltarea capacității de producție locale în domeniul apărării. Conform ministrului, acest program reflectă angajamentul autorităților române de a întări industria națională prin investiții strategice. Astfel, finanțările nu sunt distribuite către companii din alte țări, ci se concentrează pe consolidarea sectorului industrial intern.

Programul SAFE funcționează ca un instrument financiar european destinat să accelereze investițiile în domeniul militar, al industriei de apărare și al securității naționale. Această inițiativă are ca obiectiv principal creșterea capacității de producție locale și modernizarea infrastructurii critice, inclusiv autostrăzile, care sunt esențiale pentru mobilitatea și securitatea națională.

România beneficiază prin programul SAFE de un pachet de finanțare în valoare de 16,68 miliarde de euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din cadrul Uniunii Europene pentru un stat membru. Aceasta confirmă importanța strategică a investițiilor în sectorul apărării și infrastructurii critice.

Împrumuturile oferite în cadrul acestui program sunt avantajoase, având o dobândă maximă de 3%, o perioadă de rambursare de până la 45 de ani și o perioadă de grație de zece ani. Aceste condiții facilitează implementarea proiectelor majore, inclusiv construcția autostrăzilor, care contribuie la securitatea și dezvoltarea economică a țării.

Astfel, finanțarea autostrăzilor prin programul SAFE este justificată de necesitatea consolidării infrastructurii naționale în contextul securității și dezvoltării industriale, printr-un mecanism de sprijin financiar care prioritizează companiile locale și sustenabilitatea pe termen lung.