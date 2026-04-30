Vicepremierul Oana Gheorghiu a comparat situația consiliilor de administrație ale companiilor de stat cu un scenariu în care un magazin este condus de un manager ales nu pentru abilitățile sale, ci pentru relația de prietenie cu primarul. Ea a sugerat că, într-un astfel de caz, performanța ar avea de suferit în mod inevitabil.

Potrivit acesteia, aceeași situație s-ar fi repetat timp de zeci de ani în România, în cazul companiilor de stat, unde conducerile au fost influențate politic. Gheorghiu a explicat că membrii consiliilor de administrație au fost selectați mai degrabă pe criterii de loialitate față de partide decât pe competență profesională.

”Imaginaţi-vă că aveţi un magazin. Angajaţi un manager: nu pentru că e bun la vânzări, ci pentru că e prieten cu primarul. Magazinul merge prost. Ştiţi de ce. Exact asta s-a întâmplat zeci de ani cu companiile de stat din România. Consiliile de administraţie — oamenii care conduc şi supraveghează aceste companii — erau numite politic. Nu pe competenţă, ci pe loialitate faţă de partid”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, vicepremierul Oana Gheorghiu.

Aceasta a explicat că a fost făcut un pas înainte în direcția depolitizării companiilor de stat, subliniind necesitatea respectării unor reguli clare în acest sens.

Vicepremierul a arătat că, în ședința de guvern, a susținut o regulă pe care a descris-o ca fiind simplă și de bun-simț, potrivit căreia persoanele care dețin funcții de demnitate publică nu ar trebui să facă parte din consiliile de administrație ale companiilor de stat, făcând referire la secretari de stat, subsecretari de stat și alte funcții asimilate.

Oficialul a precizat că această prevedere este deja stabilită prin lege și a cerut aplicarea ei în mod clar și consecvent.

”Am susţinut în şedinţa de guvern o regulă simplă şi de bun simţ: cei care ocupă funcţii de demnitate publică nu au ce căuta în consiliile de administraţie ale companiilor de stat. Vorbim aici de secretari de stat, subsecretari de stat şi cei asimilaţi. Legea o spune clar, aşa că am cerut să fie aplicată clar”.

Să existe o justificare reală, nu că „e companie strategică” (pentru că oricine poate spune asta despre orice companie);

Să fie maximum o singură persoană din sistem într-un consiliu, nu jumătate din Consiliul de Administraţie;

Numirea provizorie să fie urmată imediat de selecţie reală, cu calendar public — nu să devină un aranjament permanent.