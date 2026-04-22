BNR a publicat oficial lista completă a indemnizațiilor acordate conducerii, oferind o imagine detaliată asupra veniturilor din Consiliul de administrație. Conform datelor, guvernatorul Mugur Isărescu încasează o indemnizație netă lunară de 88.648 lei, fiind cel mai bine plătit oficial din instituție.

Pe locul al doilea se situează Leonardo Badea, vicepreședinte al Consiliului de administrație și prim-viceguvernator, cu un venit net lunar de 84.670 lei. Viceguvernatorii Florin Georgescu și Cosmin-Ștefan Marinescu beneficiază fiecare de indemnizații nete de 79.395 lei lunar.

În categoria membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, indemnizația netă lunară este stabilită la 26.370 lei. Din această categorie fac parte Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Alexandru Nazare, Csaba Bálint și Cristian Popa.

Situația lui Alexandru Nazare este distinctă, întrucât indemnizația sa este suspendată pe perioada exercitării funcției de ministru al Finanțelor.

„BNR precizează însă că indemnizația lunară nu i se acordă lui Alexandru Nazare câtă vreme va fi ministrul Finanțelor, conform Hotărârii Parlamentului României nr. 25/2025”, se arată în documentul oficial.

Pe lângă indemnizațiile lunare, BNR prevede o serie de beneficii suplimentare pentru membrii Consiliului de administrație, stabilite prin hotărâri interne. Acestea includ prime consistente și alte forme de recompensare financiară.

„Prime în cuantum maxim de 2,8 indemnizații nete lunare (în cazul membrilor executivi), respectiv de 1,8 indemnizații nete lunare (în cazul membrilor neexecutivi); o sumă raportată la indemnizația lunară, dacă BNR înregistrează profit într-un exercițiu financiar; o indemnizație de pensionare egală cu 5 sau 10 indemnizații lunare în funcție de numărul mandatelor”, arată datele publicate de instituție.

În plus, sunt acordate și sume pentru diverse evenimente familiale, precum nașterea copiilor sau sărbători. Pentru membrii executivi eligibili, indemnizațiile de pensionare pot ajunge la echivalentul a zece salarii lunare, în funcție de durata mandatelor.

În ceea ce privește funcțiile de conducere din centrala BNR, salariile nete variază semnificativ. Directorii pot câștiga între 22.977 lei și 49.885 lei lunar, directorii adjuncți între 18.060 lei și 36.126 lei, șefii de serviciu între 12.331 lei și 31.739 lei, iar șefii de birou între 10.470 lei și 20.794 lei.

În structurile teritoriale, nivelul veniturilor este mai redus. Directorii pot încasa între 11.470 lei și 22.513 lei net, șefii de serviciu între 10.984 lei și 15.893 lei, iar șefii de birou între 10.724 lei și 11.569 lei.

BNR include în Contractul colectiv de muncă o serie de beneficii suplimentare acordate anual angajaților, pe lângă salariile de bază. Acestea sunt corelate cu performanța instituției și cu rezultatele individuale ale angajaților.

prime în cuantum maxim de 2,8 salarii nete lunare;

o sumă din fondul de participare a salariaților la profit acordată în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004;

o indemnizație de pensionare acordată diferențiat în funcție de vechimea în cadrul băncii, cuprinsă între 3-12 salarii de bază;

sume pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.);

bonus anual de performanță, acordat în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării performanței profesionale.

De asemenea, angajații pot beneficia de bonus anual de performanță și de sume acordate pentru evenimente familiale. Sistemul de remunerare reflectă atât poziția ierarhică, cât și contribuția individuală la activitatea instituției.