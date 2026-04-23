Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că deficitul bugetar a ajuns la 1% în primul trimestru din 2026, fiind redus la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

În primele trei luni ale anului 2026, deficitul s-a situat la 22 de miliarde de lei, comparativ cu aproximativ 44 de miliarde de lei în T1 2025. Raportat la economie, acest nivel reprezintă o scădere de la 2,3% din PIB la 1%.

”Deficit 1% în T1 2026. Am redus la jumătate deficitul faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele 3 luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 22 de miliarde de lei, faţă de aproximativ 44 de miliarde în aceeaşi perioadă din 2025. Ca pondere în economie, aceasta înseamnă o reducere de la 2,3% din PIB la 1%”, anunţă, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, statul își gestionează mai responsabil cheltuielile, reducând diferența dintre venituri și cheltuieli. Acest lucru ar duce la un necesar mai mic de împrumuturi și, implicit, la o presiune redusă asupra taxelor în viitor.

De asemenea, acesta a afirmat că a fost consolidată încrederea investitorilor și a piețelor externe.

”Aceste evoluţii nu sunt întâmplătoare. Alături de premierul Ilie Bolojan am pus în aplicare un program de consolidare bugetară care produce rezultate concrete. Am demonstrat că angajamentele României nu sunt doar promisiuni, ci fapte.

Ministrul Finanțelor a subliniat că această evoluție este cu atât mai importantă cu cât România a pornit de la un deficit de 9,3% din PIB în 2024, asumându-și obiectivul de a-l reduce sub 3% până în 2030. Potrivit acestuia, ajustările deja înregistrate indică faptul că direcția urmată este una corectă și credibilă.

Totodată, el a precizat că astfel de rezultate pot fi obținute doar în condiții de stabilitate.

”Instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcţie transmit un semnal negativ pieţelor şi investitorilor, care ne afectează pe toţi. România a câştigat un capital semnificativ de încredere în doar 10 luni – este esenţial să nu o pierdem”, avertizează Nazare.

El a reamintit obiectivul stabilit pentru finalul anului, respectiv un deficit de 6,2% din PIB, subliniind că prioritatea trebuie să rămână dezvoltarea țării, menținerea echilibrului bugetar și gestionarea responsabilă a banilor publici.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat joi un nou apel către PSD, solicitând ca partidul să nu își retragă miniștrii din Guvern, avertizând că o astfel de decizie ar putea afecta stabilitatea financiară a României.

”Premierul României, un premier care a performat şi performează, este Ilie Bolojan. Încă sper că PSD va lua decizia să nu retragă miniştrii din Guvern”, afirmă, joi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un clip video postat pe Facebook.

Ministrul a avertizat că o astfel de decizie ar putea conduce la creșterea costurilor de finanțare și la îngrijorări din partea instituțiilor financiare internaționale, inclusiv a agențiilor de rating.

El a mai precizat că discuțiile cu aceste instituții au fost dificile și că orice instabilitate politică în România este greu de explicat în contextul economic actual.

În același timp, miniștrii PSD ar urma să se retragă din Guvern joi, în conformitate cu decizia adoptată în unanimitate de conducerea partidului, iar plecarea lor ar putea fi oficializată în cursul după-amiezii aceleiași zile.

Adrian Codirlașu a afirmat că România continuă să se situeze pe primul loc în Europa în ceea ce privește deficitul bugetar.

Acesta a explicat că dezechilibrul bugetar este suportat, în final, de consumatori, fie prin creșterea inflației, generată de emisiunea de titluri de stat echivalentă cu tipărirea de monedă, fie prin eventuale majorări de taxe și impozite.