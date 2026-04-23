Dinu Iancu Sălăjanu, președintele PNL al Consiliului Județean Sălaj, a fost pus sub control judiciar de DNA în urma unor percheziții făcute miercuri, 22 aprilie. În același dosar de corupție au mai fost puși sub control judiciar Mate Jozsef și Gavrilă Ghilea, astfel încât în total sunt trei persoane aflate sub această măsură.

Sălăjanu nu și-a dat demisia din funcția de conducere a PNL Sălaj, spre deosebire de Radu Moldovan, lider PSD și președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care și-ar fi dat demisia din funcția politică. Și acesta este vizat în aceeași anchetă a DNA. În dosarul legat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, anchetatorii au reținut șase persoane și ar fi pus alte două sub control judiciar. A fost pus sechestru pe aproximativ 19 milioane de lei la o firmă numită Frasinul.

Procurorii DNA au făcut percheziții în 69 de locații din mai multe județe, inclusiv Cluj, Sălaj, Iași și București, dar și în Franța. Ancheta vizează mai multe contracte publice derulate de cele două consilii județene, suspiciunea ar fi că unele persoane implicate ar fi comis fapte de corupție și ar fi afectat bugetele publice. În timpul perchezițiilor, s-au ridicat documente și echipamente din birouri, inclusiv laptopuri. Au fost verificate și locuințele unor persoane și sediile unor firme implicate în contracte suspecte.

Printre cei vizați se află atât lideri politici importanți, cât și funcționari sau administratori de firme. În cazul Bistrița-Năsăud, unele surse arată că și președintele CJ ar putea fi acuzat, fiind suspectat inclusiv de legături cu proprietăți din Franța deținute prin intermediari. DNA a transmis că ancheta vizează posibile fapte de corupție, spălare de bani și alte infracțiuni legate de achiziții publice, comise în perioada 2022–prezent. Investigațiile se desfășoară în mai multe județe, cu sprijinul mai multor instituții din România și din străinătate.

Dinu Iancu-Sălăjanu este președinte al Consiliului Județean Sălaj din anul 2020 și își desfășoară activitatea în această funcție conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Din 2011 până în prezent, el este și președinte al Fundației Culturale „Dinu Iancu-Sălăjanu”. În cadrul acestei fundații a coordonat activități legate de sprijinirea tinerilor talentați din domeniul cultural și artistic, precum și a persoanelor consacrate care au nevoie de sprijin material și moral. De asemenea, fundația a urmărit promovarea folclorului românesc, în special a celui sălăjean, și a contribuit la promovarea culturii României și a județului Sălaj prin evenimente și apariții în mass-media.

Între 2009 și 2020, el a fost administrator PFA Iancu-Sălăjanu Dinu, activitate care a presupus organizarea și participarea la spectacole folclorice.

În perioada 2001–2020 a ocupat funcția de director al A.N.C.C.S.R. București – Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, unde a desfășurat activități în domeniul cultural, conform atribuțiilor prevăzute de lege.

Anterior, între 1999 și 2005, a fost director adjunct la Primăria Municipiului Zalău, în cadrul Ansamblului artistic profesionist „Porolissum”. Între 1995 și 1999 a ocupat funcția de director al aceluiași ansamblu, iar între 1993 și 1995 a fost referent în cadrul acestuia.

În ceea ce privește studiile, între 1995 și 2000 a urmat cursurile Universității din Oradea, Facultatea de Muzică și Arte, unde a obținut licența în canto clasic și calificarea de profesor de canto. Studiile liceale le-a finalizat între 1985 și 1987 la Liceul Industrial nr. 1 din Zalău, iar studiile generale le-a urmat între 1975 și 1985 la Școala Generală din Bălan, potrivit CV-ului său.