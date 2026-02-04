,,Ca urmare a materialelor de presă apărute în cursul zilei de ieri, 03.02.2026, GRAMPET Group consideră necesară prezentarea poziției oficiale a companiei în legătură cu informațiile vehiculate în spațiul public. GRAMPET Group transmite că își menține întreaga disponibilitate de a coopera în mod deplin, transparent și proactiv cu autoritățile competente în legătură cu situația procedurală care îl vizează pe dl. Rădulescu Cristian, director general al Grup Feroviar Român. Compania confirmă că a luat act de perchezițiile efectuate de Direcția Națională Anticorupție în data de 3 februarie 2026 și subliniază deschiderea totală de a sprijini clarificarea rapidă a tuturor aspectelor solicitate de instituțiile abilitate. GRAMPET Group precizează că situația în cauză nu afectează activitatea operațională, stabilitatea companiei sau capacitatea entităților din grup de a-și îndeplini obligațiile contractuale. Toate operațiunile la nivelul GRAMPET Group se desfășoară normal, în condiții de continuitate, predictibilitate și stabilitate.”

Procurorii Secției I din cadrul Direcția Națională Anticorupție (DNA) anchetează o speță penală în care sunt suspectate fapte de dare de mită, în legătură cu preluarea unei clădiri situate în București.

În dosar sunt implicați practicianul în insolvență Dan Urse și Cristian Rădulescu, director general la Grup Feroviar Român, companie care face parte din Grampet Group, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, potrivit Mediafax.

Ancheta se află în faza de urmărire penală și are ca obiect modul în care ar fi fost negociată preluarea unui imobil, prin intervenții asupra unei proceduri de restructurare aflate în desfășurare. Potrivit datelor din dosar, procurorii analizează atât faptele reclamate, cât și contextul economic și juridic în care acestea ar fi avut loc.

Dosarul de corupție a fost deschis la finalul anului trecut, după ce Dan Urse, practician în insolvență, a formulat un denunț la DNA împotriva lui Cristian Rădulescu. Dan Urse își desfășoară activitatea în cadrul societății Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L. și a sesizat organele penale cu privire la mai multe contacte și întâlniri pe care le-ar fi avut cu directorul din cadrul grupului Grampet.

Potrivit susținerilor sale, Dan Urse ar fi fost contactat insistent de Cristian Rădulescu, care i-ar fi solicitat o întâlnire. Aceste demersuri ar fi avut loc în contextul în care societatea ISPE SA, Institutul de Studii și Proiectări Energetice, a intrat în procedura de concordat preventiv, iar firma la care activa Urse a fost desemnată administrator concordator.

ISPE SA se afla în procedură de concordat preventiv, în condițiile în care Romelectro deținea 69,19 la sută din acțiunile societății. Administratorul concordator avea atribuții în elaborarea și gestionarea planului de restructurare, inclusiv în ceea ce privește activele societății.

În cadrul unei întâlniri, Dan Urse a susținut că Cristian Rădulescu i-ar fi transmis că superiorul său dorea să afle ce sumă ar fi necesară pentru scoaterea clădirii din patrimoniul ISPE. Tot atunci, ar fi fost abordată și posibilitatea unui schimb de active, fiind menționată societatea Electromontaj Carpați SA din Sibiu, în legătură cu clădirea situată în zona Lacul Tei.

Conform datelor din dosar, la data de 12 noiembrie 2025, Dan Urse ar fi participat la o nouă întâlnire cu Cristian Rădulescu, desfășurată în fața biroului Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L., situat pe strada Petru Rareș din București. În cadrul acestei întrevederi, Rădulescu i-ar fi transmis că superiorul său urma să rezolve neînțelegerile legate de un onorariu negociat într-o altă procedură și i-ar fi oferit suma de 500.000 de euro.

Potrivit susținerilor lui Urse, oferta ar fi fost condiționată de blocarea aprobării planului de restructurare modificat al ISPE SA. Aceste aspecte sunt analizate de procurori în contextul suspiciunilor de dare de mită.

Surse judiciare arată că interesul societății Grampet Logistics SRL era legat de faptul că, la data de 21 martie 2025, compania a preluat, printr-un contract de cesiune de creanță, creanța deținută de Exim Banca Românească SA împotriva Romelectro SA, societate aflată în insolvență.

ISPE SA avea calitatea de garant ipotecar pentru această creanță, aspect care conferea un interes direct în ceea ce privește imobilul situat pe strada Lacul Tei, la numerele 1–3. Acest context contractual este analizat de procurori pentru a stabili legătura dintre demersurile reclamate și avantajele urmărite.

Dan Urse le-ar fi spus procurorilor că, după data de 12 noiembrie 2025, ar fi fost contactat aproape zilnic de Cristian Rădulescu pentru stabilirea unor noi întâlniri. În acest context, procurorii au decis să îl folosească pe Urse ca colaborator cu identitate reală.

Anchetatorii l-au lăsat să continue discuțiile cu Cristian Rădulescu, iar convorbirile dintre cei doi au fost interceptate. Potrivit informațiilor din dosar, DNA deține un volum mare de interceptări ale acestor discuții, care fac parte din materialul probator analizat în cauză.

„URSE DAN: Deci! RĂDULESCU CRISTIAN: Zi! URSE DAN: Am următorii bani în cont: La… Îmi bag p**a, ăștia-s speriați că am ajuns la birou, da` nici nu mă bagă în seamă. (…) URSE DAN: Cu CNAPDF-u`. Dacă mă întrebi, cel mai simplu era să bag banii în ăsta să faceți un împrumut luna asta, să-i plătesc lu` CNAPDF și să fac raport de închidere. Ca să scăpăm unii de alții. RĂDULESCU CRISTIAN: Îhî. URSE DAN: Dar tu nu ești acolo, adică nu-ți iese într-o lună. Adică ai banii în cont pentru ăștia mici. Nu te pot închide pe ăia… N-ai terminat cesiunea din… RĂDULESCU CRISTIAN: Îhî. URSE DAN: Dacă ai terminat cesiunea, fac modificarea tabelului… Da` dacă mă întrebi, ca să fac eu, ar trebui la procesu`-verbal să zic că te-am închis… c-am închis datoria. Cel mai simplu ar fi să rulezi niște bani, să bagi niște bani să-ți vină banii înapoi. Adică i-ai băgat azi, mâine-ți intră înapoi și faci un contract de împrumut. (…) RĂDULESCU CRISTIAN: Deci… DANE! Vorbești cu mine acuma, nu vorbim cu… URSE DAN: Da. (…) RĂDULESCU CRISTIAN: La ce te aștepți tu (n.n. – neinteligibil) URSE DAN: Nu mai am nicio așteptare, bossu`! Mă țin de cuvânt și-mi fac treaba cum am promis. Că nu la asta era, era la… RĂDULESCU CRISTIAN: Bun. URSE DAN: Tu ai ieșit până în 4. Asta e o datorie la… RĂDULESCU CRISTIAN: Bun! Ok! 2! (n.n. – scrie ceva pe o foaie de hârtie și subliniază ceea ce a scris) Ăsta a fost mandatu` meu, ți l-am explicat. Și-l am în continuare. URSE DAN: Ai mandatu` ok, pentru contractu` ăsta să zicem sau… RĂDULESCU CRISTIAN: Da. URSE DAN: Așa. Cum o vezi? Ce așteptări sunt, că nu… RĂDULESCU CRISTIAN: Ă… Clădirea! URSE DAN: Deci e pentru când iau clădirea. Adică eu să fac în așa fel să luați clădirea. (…) URSE DAN: Să trântesc planu` ăsta, să… Ce c***t să fac? RĂDULESCU CRISTIAN: Da! Cam asta… RĂDULESCU CRISTIAN: N-a fost cu SIERRA QUADRANT la… URSE DAN: REMUS a fost cu mulți partener, nu știu. Îi pune să muncească și el face combinații. (…) URSE DAN: Mi-e clar, că mi-ai zis, că vrei clădirea. (..) URSE DAN: Ai banii, deci pentru ăia nu mai trebuie băgați că sunt în cont… (…) URSE DAN: Da, mă, c***t, la început mi s-a părut… m-am gândit, nici mult, nici puțin, da` acuma bine, 500.000… Dacă mă costă 100 (n.n. – neinteligibil), cât mă țin ăștia prin instanțe, prin procuraturi, prin d-alea… Ok! Rămâne, e eficientă. Da`, p**a mea, de unde știu că-i iau? URSE DAN: Nu clădirea era miza… Dacă mă întrebi, terenu` era miza… Dar dacă te uitai pe teren, vedeai că p**a teren. Ai toate rețelele, nu-ți dă în viață… și dacă demolezi, problema mea e că s-ar putea să nu te mai lase să construiești. Nu, că ori deviezi toate rețelele alea pe acolo, care ai și de la STS și de la (n.n. – neinteligibil) și dacă mă întrebi ălea sunt cele mai mari probleme. Ai gaze, ai electri… Ai tot ce-ți trebuie! Toate rețelele pământului acolo! Pe teren, nu pe lângă teren. RĂDULESCU CRISTIAN: DANE, dacă eram eu implicat în chestia asta, că nu sunt avocat, în viața mea nu blocam 12 milioane jumate acuma, pe prafu` și pe ceața asta în căcatu` ăla de clădire. Îmi băgam p**a în ea! URSE DAN: Da, dacă vrei, te duc să faci o vizită. Am înțeles că (n.n. – neinteligibil) RĂDULESCU CRISTIAN: Cu banii ăia… cu banii ăia luam 2 clădiri în (n.n. – neinteligibil)(…) URSE DAN: Da` totuși, ai 500, deci nu poți o dată, ce înseamnă în tranșe și în ce perioadă? Asta ar trebui să știi, dacă te ocupi de cash. RĂDULESCU CRISTIAN: Așa. URSE DAN: Deci eu am rezolvat vineri, când e prima tranșă și de cât? RĂDULESCU CRISTIAN: Imediat, următoarea săptămână. URSE DAN: Adică e săptămânal. RĂDULESCU CRISTIAN: Da, da, da, da. URSE DAN: Și de cât e tranșa? RĂDULESCU CRISTIAN: Cred că în jur de 100. URSE DAN: Deci ar fi 100 de fiecare tranșă și ar fi săptămânal… dar fără sărbători probabil. RĂDULESCU CRISTIAN: Păi nu, eu sper să o încheiem până la finele anului. URSE DAN: Ok! (…)”

În interceptările făcute de procurorii DNA, apropiatul lui Gruia Stoica, Cristian Rădulescu, invocă numele „Coldea”, o referire o fostul prim adjunct SRI, trimis în judecată de DNA pentru influențarea justiției prin fapte de corupție.

„RĂDULESCU CRISTIAN: Că eu i-am dat și varianta dacă nu se poate, că poate zici: ,,Domne, nu se poate!” Am ok-ul să mă întâlnesc cu COLDEA fără să (n.n. – neinteligibil) URSE DAN: Uite, dacă mă întrebi, nu știu dacă se poate. Adică mă uit, da`… RĂDULESCU CRISTIAN: Deci, DANE! URSE DAN: Adică nu pot să fac minuni, că eu nu sunt vrăjitor. RĂDULESCU CRISTIAN: Deci e varianta asta (n.n. – discută și în același timp efectuează niște mențiuni pe un caiet) și e varianta aialaltă. Dacă nu se poate asta, că nu se poate, din terțe motive că nu… nu e… am ok-ul să mă întâlnesc și cu COLDEA. URSE DAN: Păi de ce p**a mea n-ați pus-o p-aia prima, că suntem demenți, pe bune! RĂDULESCU CRISTIAN: Î? URSE DAN?: De ce n-ați pus-o p-aia prima, că poate te înțelegi cu doamna! Da` acuma pe bune te întreb! RĂDULESCU CRISTIAN: Pentru că i s-a zis să nu discute cu el. Tu înțelegi că eu nu știu tot puzzle-ul, da? Mă înțelegi? Înțelegi ce spun? (n.n. – neinteligibil) URSE DAN: Da, boss, da` ți-am desenat… Sunteți niște retarzi care… RĂDULESCU CRISTIAN: Deci nu mă împușca că n-am știut despre ce e vorba, habar n-am. URSE DAN: Voi ați băgat 12 jumate plus, plus, că mai aveți… Adică nu știu la cât ați ajuns cu bugetu`… Ăia au băgat niște bani și vă bateți pe-o clădire care cred că face 6 milioane pe bune. RĂDULESCU CRISTIAN: Părerea mea că sunt niște retardați care au dat ok-ul ca să se bage bani în așa ceva”.

În discuțiile interceptate de DNA apare și ministerul Energiei:

„URSE DAN: Nu știu cum p**a mea ați calculat, să-mi bag p**a dacă știu! RĂDULESCU CRISTIAN: Au fost ăia de la Ministerul Energiei. Mai ales că nu toată clădirea e a ta, o parte din ea. O bucăți… un etaj jumate nu e al tău. URSE DAN: Dacă o pui p-a ta, nu… nu iese niciun calcul care l-ați făcut, da` nu-mi iese. Și voi aveți… Du-te, mă, nu e 6, e 8, am greșit io… face ăla, am tras eu de preț, e 8, da` 12 niciodată în viața vieților ei. RĂDULESCU CRISTIAN: De acord cu tine. URSE DAN: Bun, voi aveți 12-15 milioane deja băgați… Ăia… RĂDULESCU CRISTIAN: 12! URSE DAN: Plus, plus! Hai că mai sunt, deja… plus 500, plus… RĂDULESCU CRISTIAN: Nu, restu` ce e băgat, e cumpărat de societatea de la Sibiu, care a fost pe bursă și care (n.n. – neinteligibil) URSE DAN: Da, bă, vorbesc așa, mai pune 500… RĂDULESCU CRISTIAN: Da… URSE DAN: Onorariul de succes, mai ai avut… sigur mai ai, ai cumpărat creanțe, ai făcut pe p**a mea”.

Alte discuții înregistrate de procurori ar fi avut loc între Dan Urse și Cristian Rădulescu și la la restaurantul Imperial Restaurant – Turkish Cuisine & Steakhouse, de pe strada Jean Louis Calderon. Cei doi ar fi reluat discuțiile privind promisiunea sumei de 500.000 de euro.

Cristian Rădulescu ar fi spus în mod explicit că a discutat cu șefii săi și că aceștia așteaptă să le comunice dacă Urse acceptă promisiunea sumei de 500.000 de euro și dacă îi susține pentru a obține imobilul din Lacul Tei:

„Da!”sau „Nu!”. Trebuie să dau un răspuns, da? Dacă zici ,,Da!”, e da!. În baza ordonanței DNA, Dan Urse a acceptat promisiunea sumei de 500.000 de euro și ar fi cerut garanții privind plata: „Păi o… cum o văd pe da, da` dă… e ,,Da!”, da` pana mea. Trebuie să-mi dați și voi un răspuns, că e… mă bazez doar pe cuvântul tău” „URSE DAN: Păi o… cum o văd pe da, da` dă… e ,,Da!”, da` pana mea. Trebuie să-mi dați și voi un răspuns, că e… mă bazez doar pe cuvântul tău. RĂDULESCU CRISTIAN: E, păi nu… am… am vorbit (n.n. – neinteligibil) URSE DAN: Adică ți-i dă ție? RĂDULESCU CRISTIAN: Da! URSE DAN: Și rămân… stau la tine? RĂDULESCU CRISTIAN: Da! Și eu ți-i dau! URSE DAN: Ți-i bagă în cont? Ți-i bagă ție și-mi arăți că ,,Sunt la mine!”? RĂDULESCU CRISTIAN: Da, mă, ți-i arăt io! A, tu n-ai garanția că-i… (…) URSE DAN: (n.n. – neinteligibil) D-ăla nu-mi place… A, BORZA, ăla nu-mi place, efectiv! RĂDULESCU CRISTIAN: Vezi că mi-a zis să-ți mai zic… Vezi că pe BORZA l-a dat în instanță. URSE DAN: Ă? RĂDULESCU CRISTIAN: Pe BORZA l-a dat în instanță. URSE DAN: Adică? Pe o plângere sau ceva? RĂDULESCU CRISTIAN: Da, nu știu cu ce… Zice ,,Să știi, ca să fim… ca să fim cu ele pe față, că suntem… așa… să știe ce și cum se-ntâmplă”.

Discuțiile între Rădulescu și Urse au continuat și în decembrie 2025. Și acestea au fost interceptate de procurori.

„RĂDULESCU CRISTIAN: … mă omoară ăsta al meu. Îmi dai gloanțe? Ce să facă? Ce se întâmplă? Ce să? URSE DAN: La ce? RĂDULESCU CRISTIAN: Vizavi de ce urmează, (n.n. – neinteligibil). RĂDULESCU CRISTIAN: Și cu ce … păi d-asta e și el zice: ”bă, să dea niște … cu ce să argumente să mă duc ca să … cu ce să …” URSE DAN: Păi eu tre’ să fac apelu’. RĂDULESCU CRISTIAN: Păi tu tre’ să faci, dar noi tre’ să venim … cumva să-mi dai niște (n.n. – neinteligibil) ca să vin împotriva ta. URSE DAN: Păi tre’ să vină sentința, să ne uităm, să facem și să ne așezăm … deci ar trebui să-ți dau ție și tu te duci la bucata lor. Da’ cum rămâne? Rămâne? Poate s-o fi rezolvat singură, căcat, nu știu. Rămâne cum am stabilit?(…) URSE DAN: Deci tu vorbești cu a lu’ GRUIA, vedem, ne întâlnim înainte. RĂDULESCU CRISTIAN: Îhî”.

Procurorii DNA au reținut în sarcina apropiatului lui Gruia Stoica fapta de dare de mită, având în vedere că acesta explicit, repetat și insistent, ar fi cerut lui Dan Urse să primească 500.000 de euro în scopul înlesnirii obținerii imobilului din bd. Lacul Tei nr. 1-3.

După audierile de la DNA, azi noapte, procurorii l-au plasat sub control judiciar pe cauțiune pe Cristian Rădulescu, apropiatul omului de afaceri, Gruia Stoica. DNA i-a fixat o cauțiune lui Rădulescu de 500.000 de lei.